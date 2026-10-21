Turkcell 6G'nin algılama teknolojisini sahada test etti

Turkcell, 6G teknolojisinin kullanım alanları arasında yer alan Entegre Algılama ve İletişim (ISAC) teknolojisini İstanbul'da gerçek saha koşullarında test etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, 5G ve ötesi teknolojilere yönelik AR-GE çalışmalarında yeni bir yetkinliği gerçek saha koşullarında denedi.

İstanbul Fuar Merkezi ile yürütülen 6G AR-GE çalışması kapsamında, ISAC teknolojisi sahada test edildi. Tiami Networks'ün PolyEdge çözümü kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada, 5G sinyalleri bu kez yalnızca veri taşımak için değil, çevredeki insan hareketini ve yoğunluğunu algılamak için de kullanıldı.

İlk faz testlerinde, Turkcell'in bu yıl hayata geçirdiği ve tamamen şebekeden izole çalışan Mobil Özel Şebeke (MPN) çözümü kullanıldı. Kuruma özel sunulan 5G şebekesi üzerinden gerçekleştirilen çalışmada, 5G sinyallerinden yararlanılarak farklı yoğunluk seviyelerindeki insan sayısı yüzde 90 doğrulukla saptanırken, ortamdaki bir kişinin konumu da 3 metreye kadar hassasiyetle tahmin edildi.

Söz konusu çalışmayla Türkiye'de ticari 5G altyapısı kullanılarak C-bantta 5G'nin iletişimin yanı sıra çevresini de algılamasını sağlayan ISAC teknolojisi sayesinde "insan ve yoğunluk tespiti" ile "insan kaynaklı ihlal tespiti/tesis-hane güvenliği" senaryoları da test edildi. Böylece Türkiye'de 5G teknolojisinin ana taşıyıcılarından C-bandın gelecekte endüstriyel ve son kullanıcı odaklı algılama çözümlerine de ev sahipliği yapabileceği gösterildi.

Turkcell AR-GE ekiplerinin yönlendirdiği çalışma, mobil şebekenin bağlantı sağlamanın yanı sıra bulunduğu ortam hakkında da bilgi üretebildiğini göstermesi açısından önem arz ediyor.

Haberleşme için kullanılan mevcut 5G sinyallerindeki değişimleri analiz ederek çevredeki insan hareketi ve yoğunluğu hakkında bilgi üreten ISAC teknolojisi aracılığıyla kamera veya video temelli izleme altyapısına ihtiyaç duyulmadan takibi mümkün kılıyor. Kalabalık alanların yönetimi, iç mekanda konum belirleme ve tesis güvenliği gibi alanlarda kullanılabilecek yetkinliğin görüntü kaydı gerektirmemesi, mahremiyet açısından avantaj sunuyor.

- Gerçek operasyon koşullarında doğrulandı

Çalışmanın Turkcell Küçükyalı Plaza'da gerçekleştirilen ikinci fazında ise 5G sinyallerindeki değişimler analiz edilerek, bina girişindeki insan yoğunluğu ölçüldü. Sistem, ortamda insan hareketi algılandığında alarm üretebilen bir güvenlik senaryosunda da başarıyla test edilerek, teknolojinin kontrollü ortamların yanı sıra gerçek operasyon koşullarında da kullanılabileceği ortaya kondu.

ISAC'ın önemi, 6G yol haritasında üstlendiği rolden kaynaklanıyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) IMT-2030 çerçevesinde tanımladığı ISAC yetkinliğiyle geleceğin mobil şebekelerinin, çevrelerini de algılayabilen akıllı altyapılara dönüşmesi hedefleniyor. Söz konusu yetkinliğin akıllı şehirlerden otonom sistemlere, güvenlik ve afet yönetiminden endüstriyel uygulamalara kadar pek çok alanda kullanılması bekleniyor.

- "Geleceğin şebekeleri akıllı sistemlere dönüşecek"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Çağrı Güngör, 5G ve ötesi teknolojilerle mobil şebekelerin rolünün de değiştiğini belirtti.

Geleceğin şebekelerinin yalnızca yüksek hızlı ve kesintisiz iletişim sağlayan altyapılar olmayacağını aktaran Güngör, söz konusu şebekelerin bulundukları ortamı algılayabilen akıllı sistemlere dönüşeceğini ifade etti.

Güngör, ISAC'ın, şirketlerinin 6G vizyonunda tanımlanan temel kullanım senaryolarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tiami Networks ile yürüttüğümüz çalışmalarda, mevcut 5G altyapımızdan elde ettiğimiz sinyalleri yapay zekayla analiz ederek, insan yoğunluğunu yüksek doğrulukla tahmin ettik. İnsan aktivitesine bağlı bina giriş-çıkışlarını da gerçek zamanlı olarak tespit edebildiğimizi, gerçek saha koşullarında gösterdik. Üstelik bunu kişilerin görüntülerini kaydeden kamera sistemlerine ihtiyaç duymadan gerçekleştirebilmek, teknolojinin mahremiyet odaklı kullanım senaryoları açısından da önemli bir potansiyel taşıdığını gösteriyor. Bugünün 5G şebekesinde geliştirdiğimiz bu yeni yetkinliklerle 6G ile hayatımıza girecek yeni kullanım senaryolarına bugünden hazırlanıyoruz."

Tiami Networks Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Amitav Mukherjee de Turkcell ile yürüttükleri çalışmaların, mobil şebekeler 6G'ye doğru evrilirken mevcut hücresel altyapının gelişmiş algılama yeteneklerini nasıl destekleyebileceğini ortaya koyduğunu aktardı.

Mukherjee, "Turkcell'in 6GEN.LAB ekibiyle pratik ISAC uygulamalarını ve algılama teknolojilerinin yeni nesil mobil şebekelerde üstlenebileceği rolü araştırmaktan büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.