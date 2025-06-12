Boeing'in hisseleri Hindistan'daki uçak kazası sonrası düşüşte

Şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri, Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında bir Air India uçağının düşmesinin ardından açılış öncesi işlemlerde yüzde 8'e yakın değer kaybetti.

Hint medyasındaki haberlere göre, Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden bir yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Hindistan medyasında Air India'nın 171 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren uçakta bulunan yolcu sayısına ilişkin rakamlar değişiklik gösterirken, India Today, uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere 242 kişinin bulunduğunu öne sürdü.

Öte yandan, "Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçaktaki yolcu sayısına ya da kazanın sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.