  • BIST 100
    1097,01
    %1,00
    En Düşük
    1084,47
    En Yüksek
    1098,86
  • DOLAR
    7,38
    %0,02
    Alış
    7,3828
    Satış
    7,3871
    En Yüksek
    7,4009
  • EURO
    8,79
    %0,30
    Alış
    8,7901
    Satış
    8,7967
    En Yüksek
    8,8070
  • ALTIN
    476,12
    %1,03
    Alış
    475,9871
    Satış
    476,2604
    En Yüksek
    477,7733

BofA: Türk Lirası değerinin altında değil

Bank of America'nın araştırma notunda Türk Lirası'nın değerinin altında olmadığı değerlendirmesinde bulunuldu. BofA, liradaki zayıflamanın sürmesini bekliyor.

18.08.2020 09:23:000
Paylaş Tweet Paylaş
BofA: Türk Lirası değerinin altında değil

Bank of America'nın (BofA) Pazartesi günü yayınladığı haftalık küresel araştırma notunda Türk Lirası'na ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Cari işlemler açığının yeniden gündeme gelmesi dikkate alındığında liranın değerinin altında olmadığı belirtilen notta, “Biz parasal koşulların bir miktar sıkılaştırılmasına karşın liranın daha fazla zayıflamasını bekliyoruz.” dendi.

BofA'nın değerlendirmesinde “Cari açığı dengeye getirmenin yüzde 10'luk bir reel efektif kur ayarlaması gerektireceğini tahmin ediyoruz.” şeklinde görüş bildirildi.

Zayıf ABD Doları beklentisinin Türk varlıklarını destekleyeceği belirtilen notta, buna karşın “Türkiye'deki yüksek enflasyon nedeniyle diğer gelişen piyasalarda doların zayıflaması temasını tercih ettiklerinin” altı çizildi.

Ayrıca BofA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) öngörülebilir gelecekte politika faizinde artırım beklemiyor. TCMB, 20 Ağustos Perşembe günü toplanacak.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Brexit görüşmeleri yeniden başlıyor

Brexit görüşmeleri yeniden başlıyor

Son dakika: Merkez Bankası’ndan yeni sıkılaştırma hamlesi

Son dakika: Merkez Bankası’ndan yeni sıkılaştırma hamlesi

Çin'den ayrılan şirketlere 'vergi indirimi' sözü

Çin'den ayrılan şirketlere 'vergi indirimi' sözü

Yorum Yaz