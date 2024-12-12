Bonna, Porselen İhracat Şampiyonu!

Gastronomiye olan tutkusuyla 116 ülkede 5000'den fazla şehirde, onbinlerce restoranın tercihi olan Bonna, Türkiye'nin porselen, sofra ve mutfak eşyaları sektöründe “İhracat Şampiyonu”!

12.12.2024 20:54:200
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Bonna, Porselen İhracat Şampiyonu!

Dünyanın dört bir yanına kaliteli Türk porselenini ulaştıran Bonna, bu yıl porselen, sofra ve mutfak eşyaları sektöründe “İhracat Şampiyonu” unvanını kazanarak sektördeki yerini bir kez daha sağlamlaştırdı. Bonna’nın göstermiş olduğu bu başarı aynı zamanda kaliteye, inovasyona ve sürdürülebilir üretime olan bağlılığının da önemli bir kanıtı oldu.

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