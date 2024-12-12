Bonna, Porselen İhracat Şampiyonu!

Dünyanın dört bir yanına kaliteli Türk porselenini ulaştıran Bonna, bu yıl porselen, sofra ve mutfak eşyaları sektöründe “İhracat Şampiyonu” unvanını kazanarak sektördeki yerini bir kez daha sağlamlaştırdı. Bonna’nın göstermiş olduğu bu başarı aynı zamanda kaliteye, inovasyona ve sürdürülebilir üretime olan bağlılığının da önemli bir kanıtı oldu.

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