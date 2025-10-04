Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı belli oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,62 değer kaybederken altının gram fiyatı yüzde 3,45, avro/TL yüzde 0,78 ve dolar/TL yüzde 0,28 değer kazandı.

4.10.2025 09:22:210
Paylaş Tweet Paylaş
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı belli oldu

BIST 100 endeksi, en düşük 10.831,01 puanı ve en yüksek 11.259,32 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,62 altında, 10.858,52 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,45 artışla 5 bin 203,7 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,43 yükselişle 35 bin 115 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 8 bin 425 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 3,45 artarak 8 bin 716 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 artarak 41,6880 liraya, avro yüzde 0,78 yükselerek 49,0020 liraya çıktı.

Yatırım fonları, bu hafta yüzde 0,09 değer kaybederken emeklilik fonları yüzde 0,03 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar, yüzde 3,46 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

5G'den Türkiye ekonomisine 100 milyar dolarlık dev katkı hedefi

5G'den Türkiye ekonomisine 100 milyar dolarlık dev katkı hedefi

Bir oyuncak üreticisinin satış artırmasının ilginç sebebi

Bir oyuncak üreticisinin satış artırmasının ilginç sebebi

Çin'de 2025 yılı sinema gişe hasılatı, geçen yılın toplamını aştı

Çin'de 2025 yılı sinema gişe hasılatı, geçen yılın toplamını aştı

"Hobiler Liderliği Güçlendiriyor"

"Hobiler Liderliği Güçlendiriyor"

Hazine'nin önümüzdeki haftaya ilişkin ihale planı yayımlandı

Hazine'nin önümüzdeki haftaya ilişkin ihale planı yayımlandı

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (3 Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (3 Ekim 2025)

Yorum Yaz