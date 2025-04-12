Borsa, altın, dolar: Haftanın 'en'leri

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,01 değer kazanarak 9.380,95 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.050,56 ve en yüksek 9.581,24 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,97 azalarak 10.903,78 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,34 değer kazancıyla 9.661,71 puan, sanayi endeksi yüzde 0,19 azalışla 12.427,84 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,81 kazançla 18.460,67 puan oldu.

- Pasifik Eurasia Lojistik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,34 ile Pasifik Eurasia Lojistik oldu.

Pasifik Eurasia Lojistik’i, yüzde 15,50 ile Batısöke Çimento Sanayi ve yüzde 14,37 ile Oba Makarnacılık izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,31 ile Türk Traktör, yüzde 7,61 ile Anadolu Sigorta ve yüzde 7,57 ile Anadolu Hayat Emeklilik olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 543 milyar 552 milyon lirayla ASELSAN, 451 milyar 500 milyon lirayla Garanti BBVA ve 427 milyar 800 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

- Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 6,45 artışla 3 bin 960 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 6,36 değer kazancıyla 26 bin 782 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,12 artışla 38,0610 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 3,31 yükselişle 43,2580 lira oldu.

Geçen hafta 49,3000 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,87 değer kazanarak 49,7300 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 5,19 artışla 46,8500 liradan alıcı buldu.