Borsa, altın, döviz… Piyasalarda gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 değer kazanarak günü 1.447,59 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 523 bin 500 liraya geriledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,74 finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,71 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,15, hizmetler endeksi yüzde 0,10, teknoloji endeksi yüzde 0,36 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,62 puan ve yüzde 0,10 yükselişle 1.547,57 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40’ı prim yaptı, 51’i geriledi.

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın, Koza Anadolu Metal ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Çin’de enflasyon, Almanya’da dış ticaret verileri ve Almanya’da toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ALTIN, DÖVİZ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.892,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 düşüşle 523 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5831 lira, satışta 8,6175 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6141 lira, satışta 8,6486 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2178, sterlin/dolar paritesi 1,4143, dolar/yen paritesi de 109,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,09 kazançla 71,40 dolardan işlem görüyor.