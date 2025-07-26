Borsa, altın, fonlar ve döviz... Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,67, altının gram fiyatı yüzde 0,07, dolar/TL yüzde 0,43 ve Euro/TL yüzde 0,92 artış kaydetti.

26.07.2025 10:08:320
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Borsa, altın, fonlar ve döviz... Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 10.413,24 puanı ve en yüksek 10.783,10 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,67 üstünde 10.642,60 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,07 artışla 4 bin 359,77 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,07 yükselişle 29 bin 460 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 7 bin 297 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,08 artarak 7 bin 302 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,43 artarak 40,5550 liraya, avro ise yüzde 0,92 artışla 47,5880 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,69, emeklilik fonları yüzde 1,73 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,58 ile "Borsa Yatırım" fonları oldu.


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