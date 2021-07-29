Borsa, altın ve dolarda, yatırımcılar için 5 kritik öneri

Önümüzdeki süreçte piyasalarda nasıl bir görünüm oluşabilir? Yatırımcılar bu dönemde nasıl bir strateji ile hareket etmeli? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Yılbaşı itibarıyla küresel borsalarla kıyaslandığında, Borsa İstanbul’da negatif ayrışma devam ediyor. Son dönemlerde TCMB repo işlemlerinde yaşanan azalışın TL tarafında pozitif etki yarattığı ve kurun 8,60 aşağısına geçtiği görülüyor. Haziran ayı FED toplantısı sonrasında faiz artış beklentisinin oluşmasıyla değer kaybeden ons altın fiyatı yönünü yeniden yukarıya çevirirken Euro/dolar paritesinde ise FED’in parasal sıkılaşma söylemleriyle girdiği satış baskısı sürüyor. Peki, önümüzdeki süreçte piyasalarda nasıl bir görünüm oluşabilir? Yatırımcılar bu dönemde nasıl bir yatırım stratejisiyle hareket etmeli? Tüm bu soruların yanıtları ekonomist.com.tr okuyucuları için ayrıntılı değerlendirmeler yapan ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı’nın özel röportajında...

Son dönemde küresel borsalardaki görünümü nasıl değerlendirirsiniz?

Genel olarak küresel piyasalarda pozitif görünüm devam ediyor. Bazı dönemlerde ABD Merkez Bankası (FED) tarafından beklenen piyasa hamleleri ve varyant etkisi ile vaka artış haberleri borsaları negatif etkilese de iyimser görünüm bozulmadı. FED tarafından varlık alımının azaltılması ve sözlü müdahaleler için iki durumun oluşması gerekiyor: Enflasyon artışı ve istihdamda toparlanma. Bu iki durum içerisinde enflasyonda güçlü artış devam etse de istihdamda net bir toparlanma görülmüyor. Bu duruma ek olarak varyant kaynaklı riskler ekonomik toparlanmayı geciktirebilir. FED tarafından hamleler orta vadede beklense de bu durumun uzun vadeye geçmesi genel görünüm itibarıyla beklenti dahilinde. FED’in aksiyon almaması küresel borsaları desteklemeye devam edebilir.

Ağustos ayı sonuna kadarki süreç için dolarda nasıl hareketler öngörüyorsunuz?

Hazirana ayına ait enflasyon oranında yükselişin devam etmesi ve TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 17,5 seviyesine yükselmesi TCMB’den beklenen faiz indirimini bir süre daha ötelemiş durumda. Özellikle ÜFE oranında yaşanan hızlı yükleşin sürüyor olması ilerleyen süreçte ÜFE-TÜFE geçişkenliğinin yaşanması halinde enflasyon oranı üzerinde yükseltici bir baskı yaratabilir. Haziran ayında yüzde 42,89 düzeyine yükselen ÜFE’de yükselişin devam etmesi halinde gösterge faizinde indirim olasılığı azalmaya başlayacak. Diğer yandan FED’in tahvil alım programında azaltmayı konuşmaya başlayabilecek olması piyasalar üzerinde tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Son dönemlerde TCMB repo işlemlerinde yaşanan azalışın TL tarafında pozitif etki yarattığı ve kurun 8,60 aşağısına geçtiği görülüyor. Kısa vadeli hareketler için 8,50 seviyesinden geçen yükseliş trendi desteği üzerinde kalındığı sürece dolar/TL kurunda değer artışının devam ettiğini görebiliriz. USD/TRY paritesi için yaşanabilecek yükseliş hareketlerinde ise 8,71-8,73 aralığı önemli bir direnç haline gelmiş durumda. Ağustos ayı sonunda Jackson Hole toplantısıyla piyasa hareketleri yeniden şekil kazanmaya başlayabilir.

Emre Çayırlı'dan farklı yatırımcı profillerine göre 5 kritik yatırım önerisi

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