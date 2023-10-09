Borsa, dolar güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından ilk işlem günü sert düşüşle başladı. Dolar/TL kuru ise ilk işlemlerde 28 seviyesinin üzerini test etti.

Borsa İstanbul, Orta Doğu'da yükselen gerilimin ardından ilk işlem gününe sert düşüşle girdi. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 1,9 düştü.

Açılış seansında Aselsan ve Otokar gibi savunma sanayii alanında faaliyetleri bulunan şirketler dışında tüm şirketlerin hisseleri düşüş kaydetti. İsrail'de girişimleri olan Zorlu Enerji'de düşüş yüzde 3'ü aştı. THY hisselerinde ise yüzde 2,5'lik düşüş görüldü. Pegasus hisselerinde yüzde 2,9; TAV'da ise yüzde 2,3 gerileme izlendi.

Dolar/TL haftaya hareketli girdi

Doların diğer para birimlerine kıyasla değer kazandığı görüldü. Dolar/TL kuru ilk işlemlerde 28 seviyesinin üzerini test etti.

Küresel piyasalarda jeopolitik tansiyon nedeniyle dolar güçlenirken, Dolar/TL kurunda da yeni rekor seviye test edildi. Dolar/TL kuru bankalararası piyasadaki ilk işlemlerde 28,09 seviyesini gördü. Kur daha sonra 27,70 civarında denge kazandı.

Orta Doğu'da jeopolitik gerginliğin tırmanacağı beklentisiyle yatırımcıların dolar ve altına yönelmesiyle dolar, euro ve sterline karşı değer kazanırken riskli para birimleri değer kaybetti. Japon yeni ise kuvvetlendi. Dolara karşı yüzde 0,1 değer kazanan yen, G-10 para birimleri arasında Norveç kronu ile birlikte dolara karşı yükselen tek para birimi konumunda.

İki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 24,17 olurken, Türkiye'nin risk primi de 410 baz puanda.