Borsa, döviz, altın ve fonlar... Geçen haftanın en çok kazandıranı hangi yatırım aracı oldu? (18-22 Ağustos)

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,62, altının gram fiyatı yüzde 0,16, dolar/TL yüzde 0,29 değer kazanırken euro/TL yüzde 0,37 azalış kaydetti.

23.08.2025 10:31:33
BIST 100 endeksi, en düşük 10.850,22 puanı ve en yüksek 11.398,27 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,62 üstünde 11.372,33 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16 artışla 4 bin 397 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,17 yükselişle 29 bin 709 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 7 bin 350 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,20 artarak 7 bin 365 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,29 artarak 41,0170 liraya çıkarken, avro yüzde 0,37 azalışla 47,6720 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,58, emeklilik fonları yüzde 1,61 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,15 ile "borsa yatırım" fonları oldu.

