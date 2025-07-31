Borsa güne alımlarla başladı

BIST 100 endeksi güne (%0,30) 31,49 puan artışla 10.650,46 puandan başladı.

31.07.2025 10:08:250
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Borsa güne alımlarla başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kazanarak 10.618,97 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,49 puan ve yüzde 0,30 artışla 10.650,46 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,82 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek kaybettiren ise yüzde 0,24 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri sabit bıraktığı toplantı sonrasında, Başkan Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indiriminin olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu ifade etmesinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, dış ticaret dengesi, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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