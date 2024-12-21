Borsa İstanbul'da 2025 yılı 1.çeyrek için endeks değişiklikleri açıklandı

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada 2025 yılının ilk çeyreğinde BIST 100 BIST 50 ve BIST 30 endekslerine eklenecek ve çıkarılacak şirketler bildirildi.

Borsa İstanbul, 2025 yılının ilk üç aylık dönemine ilişkin endeks değişikliklerini açıkladı.

Borsa İstanbul'dan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 10.3 maddesine istinaden Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce; BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST 500, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde 2025 yılı birinci üç aylık dönemi için (01.01.2025-31.03.2025) ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde şu değişiklikler yapıldı:

BIST 100'e eklenenler



BIST 100’de 11 hisse için değişiklik gerçekleşti. Anadolu Hayat Emeklilik, Batısöke Çimento, CVK Maden, Işıklar Enerji Yapı Holding, LDR Turizm, Margün Enerji, Net Holding, Pasifik Eurasia Lojistik, SDT Uzay ve Savunma, Selçuk Ecza Deposu ve Trabzonspor Sportif endekse dahil edildi.

BIST 100'den çıkarılanlar



Beşiktaş Futbol Yatırımları, Vestel Beyaz Eşya, ADEL Kalemcilik, Akfen GMYO, 1000 Yatırımlar Holding, Katılımevim Tasarruf Finansman, Limak Doğu Anadolu, Oba Makarnacılık, Papilon Savunma, Peker GMYO, Rönesans Gayrimenkul Yatırım hisseleri endeksten çıkarıldı. Yedek paylar arasında ise Reysaş GYO, Ahlatcı Doğalgaz ve Avrupakent GYO yer aldı.

BIST 50 endeksi

BIST 50 Endeksi’ne eklenecek paylar Çimsa, Mavi Giyim ve Tekfen Holding olurken Ege Endüstri, Kocaer Çelik ve Türk Traktör endeksten çıkarıldı.

BIST 30 endeksi

BİST 30 endeksine Anadolu Efes dahil edilirken, Doğuş Otomotiv endeksten çıkarıldı.