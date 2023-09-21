Borsa İstanbul’da Gong Reeder Teknoloji için çaldı

Yıldız Pazar’da REEDR kodu ile işlem görmeye başlayan Reeder Teknoloji’nin halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL, halka açıklık oranı ise yüzde 22,63 oldu.

2010 yılında yeni nesil teknoloji ürünleri üretmek üzere kurulan ve 2022 yılı BTK verilerine göre IMEI kaydı açısından Türkiye’nin en büyük yerli akıllı telefon üreticisi olan Reeder Teknoloji, Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da REEDR kodu ile işlem görmeye başladı. Halka arzda 2023 yıl sonu için 909,95 milyon TL, 2024 yılsonu içinse 1 milyar 767 milyon TL FAVÖK taahhüdünde bulunan Reeder Teknoloji, taahhüt ettiği bu rakamlara ulaşamazsa yatırımcılarına bedelsiz hisse verecek.

TSKB liderliğinde, Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman eş liderliğinde 13-14-15 Eylül’de gerçekleştirilen halka arzda, Reeder Teknoloji’nin 215 milyon adet hissesi 9,30 TL fiyattan satıldı ve halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL oldu. Halka arzla Reeder Teknoloji’ye 4.208.278 yeni yatırımcı ortak olurken, aynı zamanda Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 5’ine denk gelen bu yatırımcı sayısı ile yeni bir rekora da imza atılmış oldu.

Halka açılan payların yüzde 85’inin yerli bireysel yatırımcılara, yüzde 15’inin ise yerli kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği halka arzda satışa sunulan pay adedinin yaklaşık 4 katı düzeyinde 848,2 milyon adet talep geldi.

Reeder Teknoloji’nin Borsa’da işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen Gong Töreni’ne, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Reeder Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, Reeder Teknoloji Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral, Reeder Teknoloji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aziz Köseoğlu, TSKB Sermaye Piyasaları Bölüm Başkanı ve Yatırım Finansman Yönetim Kurulu Üyesi Onur Aksoy, Ziraat Yatırım Genel Müdür’ü Uğur Boğday ve Reeder Teknoloji Halka Arz Danışmanı IPO Yönetim Stratejileri ve Danışmanlık AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Taner Taşkaya katıldı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada şu değerlendirmede bulundu: “Reeder teknoloji, sektörünün önemli şirketlerinden biridir. Ürünleriyle, yenilikleriyle ve satış kanallarıyla piyasanın ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verebilen bir kapasiteye sahiptir. Bugün Borsa’mızda işlem görmeye başlayarak, yeni ortaklarından aldığı güçle başarılarını daha ileriye taşıyacak ve bu yeni başarılarını yeni ortaklarıyla paylaşacaklardır. Halka arza hazırlanmaya adım attığı günden itibaren başlayan kurumsallaşma süreci, bugün Borsa’da işlem görmeye başladıktan sonra da devam edecektir. Böylece kurumsal yönetim kapasitesini nesilden nesile artarak aktaracaktır. Reeder, toplam 2 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve 4,2 milyon yatırımcıya ulaşan başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Şirketimizi çok hayırlı bir yola çıktıkları için bir kez daha tebrik ediyorum. Halka arzın başarıyla sonuçlanması için emek harcayan herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum. Reeder’a Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Reeder Teknoloji Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral, halka arza ilgi gösteren tüm yatırımcılara teşekkür ettiği konuşmasında, “Bugünün hepimiz için önemli bir başlangıç noktası olduğuna inanıyoruz. Hepimiz diyorum, çünkü bu rekor katılımla birlikte bir kez daha anladık ki; Reeder, sadece çalışanlarının, müşterilerinin, tedarikçilerinin ve diğer paydaşlarının değil, aynı zamanda halkın da kucakladığı bir marka. Bu bize, toplumumuzun geleceğe ne kadar umutla baktığını ve omuzlarımızda ne kadar kritik bir görevi taşıdığımızı gösteriyor. Hayalleri hedeflere, hedefleri de somut sonuçlara dönüştüreceğimiz bu mücadeleli ve fakat bir o kadar da gururlu yolculuğun heyecanını taşıyoruz” dedi.

Törende söz alan TSKB Sermaye Piyasaları Bölüm Başkanı ve Yatırım Finansman Yönetim Kurulu Üyesi Onur Aksoy ise şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’nin teknoloji üreten ve katma değer yaratan, uluslararası ölçekte başarılı olma potansiyeline sahip Reeder gibi şirketlere, bununla birlikte Borsa İstanbul’un da gelişim potansiyeli yüksek, dinamik ve yenilikçi şirketlere ihtiyacı var. Reeder Teknoloji de Borsa’ya bireysel yatırımcı rekoru kırarak adım attı. Rekorlar kırılmak içindir ancak 4 milyon yatırımcı adedini geçen ilk halka arz her zaman Reeder halka arzı olacak.”

Reeder Teknoloji’nin Türkiye’deki halka arzlar içinde 4,2 milyon adet ile yatırımcı sayısında rekor kırmasından dolayı gurur duyduklarını dile getiren Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Uğur Boğday ise “Reeder Teknoloji, yaptığı çalışmalarla başarısına yürekten inandığımız bir şirket. Elde ettikleri bu başarıyı gelecekte de artırarak devam ettireceklerine inanıyoruz” dedi.