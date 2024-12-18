Borsa İstanbul'da gong Sümer Varlık Yönetim için çaldı

Borsa İstanbul'da yapılan gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sümer Varlık Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, Sümer Varlık Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vakkas Altınbaş, Sümer Varlık Yönetim AŞ Genel Müdürü Mehmet Şen, Şeker Yatırım AŞ Genel Müdürü Osman Göktan ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, Sümer Varlık şirketinin, varlık yönetimi alanındaki tecrübesi ve sektöründeki güçlü konumu ile finansal sistemin verimli işleyişine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Şirketin güçlü alt yapısı ve insan kaynağı ile finansal risklerin yönetilmesinde çok değerli hizmetler sunduğuna değinen Ergun, "Bugün ise, Borsamızda işlem görmeye başlayarak yatırımcılarıyla kurduğu güçlü bağla, bu başarılarını daha da ileriye taşıyacaktır. Bu vesile ile halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Sümer Varlık'a Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"İstikrarlı büyümemiz devam edecek"

Sümer Varlık Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Altınbaş da halka arza katılım gösteren tüm yatırımcılara ve paydaşlara teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halka arzımız ile birlikte geleceğimizi güçlendirmek ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ulaşmak için atılan önemli bir adımı kutluyoruz. Bu adım bizler için yeni pek çok fırsatın kapısını aralayacaktır. Sümer Varlık Yönetim A.Ş. olarak yalnızca finansal güvenliğimizi değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincimizi de ön planda tutarak büyümeye odaklandık. Bunu yalnızca bir şirket olarak değil, aynı zamanda bir aile olarak başardık. Gelecek dönemde, değerli paydaşlarımızla birlikte, daha da büyüyerek, sektördeki liderliğimizi pekiştirmek için elimizden geleni yapacağız."

Sümer Varlık Yönetim AŞ Genel Müdürü Mehmet Şen ise Sümer Varlık Yönetimi olarak, 2014 yılında başladıkları yolculukta emin adımlarla yürüyerek, şirketi sektörün en güçlü oyuncularından biri haline getirdiklerini kaydetti.

Şirketin özellikle son 2 yılda, çok güçlü bir şekilde büyüdüğüne dikkati çeken Şen, şu ifadelere yer verdi:

"Anapara büyüklüğümüz, 3,5 milyar liradan 2 katını aşarak, 7,1 milyar lira seviyesine ve 2 yıl önceki yıllık 200 milyon liralık kapanış tahsilatımızı, bugün 6 katı olan, 1,2 milyar lira seviyesine taşıdık. Ay bazlı gerçekleştirdiğimiz, ciddi tahsilat artışları, banka ve diğer finans kurumlarının portföy satış ihalelerine, daha güçlü girmemize destek olmuştur. Buna paralel başarılı halka arzımızın da vermiş olduğu finansal destek ve kattığı özgüvenle, istikrarlı büyümemiz devam edecektir. Talep Toplama Sürecinde, 28 milyon lot satışı, 616 milyon lira büyüklüğündeki halka arzımıza yoğun talep gösteren değerli yatırımcılarımıza tekrar teşekkürlerimizi sunarız. Bununla birlikte şirketimizin halka açıklık oranı yüzde 23,73 seviyesinde olmuştur. Bize destek veren tüm yatırımcılarımıza, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza teşekkür ederim."