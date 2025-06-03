Borsa İstanbul'da tatil takvimi nasıl olacak?

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

3.06.2025 17:42:380
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Borsa İstanbul'da tatil takvimi nasıl olacak?

Pay Piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü, 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ayrıca 5 Haziran Perşembe günü Borsa İstanbul'da yarım gün seans yapılacak.

Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 5 Haziran'da fiziki teslimat, 6,7,8,9 Haziran'da takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

Resmi Tatil Günleri

1 Ocak 2025, ÇarşambaYeni Yıl TatiliKapalı
29 Mart 2025, CumartesiRamazan Bayramı ArefesiKapalı
30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-SalıRamazan BayramıKapalı
23 Nisan 2025, ÇarşambaUlusal Egemenlik ve Çocuk BayramıKapalı
1 Mayıs 2025, PerşembeEmek ve Dayanışma GünüKapalı
19 Mayıs 2025, PazartesiAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramıKapalı
5 Haziran 2025, PerşembeKurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-PazartesiKurban BayramıKapalı
15 Temmuz 2025, SalıDemokrasi ve Milli Birlik GünüKapalı
30 Ağustos 2025, CumartesiZafer BayramıKapalı
28 Ekim 2025, SalıCumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2025, ÇarşambaCumhuriyet BayramıKapalı

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