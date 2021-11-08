Borsa rekor kırdı: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 değer kazanarak 1.599,94 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

8.11.2021 13:14:000
Paylaş Tweet Paylaş
Borsa rekor kırdı: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 1.599,94 puanla zirvesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,78 puanlık değer kazancıyla 1.599,37 seviyesinde bulunuyor. Toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,35 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,40 ile turizm oldu.

Geçen haftayı rekor kapanışla tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde de yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Konferansı'nın açılışında yapacağı konuşma ile Avro Grubu toplantısına yönelik haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.620 seviyesinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Nevzat Aydın'ın Yemeksepeti’nden ayrılmadan son röportajı: Gelecek planları neler?

Nevzat Aydın'ın Yemeksepeti’nden ayrılmadan son röportajı: Gelecek planları neler?

Küresel piyasalarda rekor haftası: Borsalar yükseliyor

Küresel piyasalarda rekor haftası: Borsalar yükseliyor

Nintendo çip tedarik sıkıntısı nedeniyle Switch satış hedefini düşürdü

Nintendo çip tedarik sıkıntısı nedeniyle Switch satış hedefini düşürdü

İş Bankası 9 aylık net karını açıkladı

İş Bankası 9 aylık net karını açıkladı

Koç Holding, 9 aylık konsolide gelirini açıkladı

Koç Holding, 9 aylık konsolide gelirini açıkladı

UPT, Cibuti Cumhuriyeti ile 11 ülkeye ulaştı

UPT, Cibuti Cumhuriyeti ile 11 ülkeye ulaştı

Yorum Yaz