Gün ortası: Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün ortası itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 685 milyar lira olarak hesaplandı.

28.04.2021 13:56:000
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Gün ortası: Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün ortası itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 685 milyar lira olarak hesaplandı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik68.110.000.0001,71
Ford Otosan62.321.616.0008,85
Koç Holding46.559.088.1981,00
SASA Polyester40.588.800.00014,06
Bim Mağazalar40.196.640.0005,60
ASELSAN34.291.200.0001,79
Turkcell33.770.000.0001,62
Garanti Bankası30.114.000.0000,49
Akbank25.428.000.0000,40
Arçelik22.717.982.2521,59
Şişe Cam22.483.991.1721,01
Türk Telekom22.400.000.0001,86
İş Bankası (C)21.914.853.9000,32
Tüpraş21.711.344.6401,90
Gübre Fabrikaları20.357.300.00018,84
Coca Cola İçecek19.154.119.8852,50
Yapı ve Kredi Bankası17.738.807.6960,37
Koza Altın16.546.250.0002,19
Sabancı Holding16.466.059.7230,43
Türk Hava Yolları16.422.000.0000,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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