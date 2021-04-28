Gün ortası: Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün ortası itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 685 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün ortası itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 685 milyar lira olarak hesaplandı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 68.110.000.000 1,71 Ford Otosan 62.321.616.000 8,85 Koç Holding 46.559.088.198 1,00 SASA Polyester 40.588.800.000 14,06 Bim Mağazalar 40.196.640.000 5,60 ASELSAN 34.291.200.000 1,79 Turkcell 33.770.000.000 1,62 Garanti Bankası 30.114.000.000 0,49 Akbank 25.428.000.000 0,40 Arçelik 22.717.982.252 1,59 Şişe Cam 22.483.991.172 1,01 Türk Telekom 22.400.000.000 1,86 İş Bankası (C) 21.914.853.900 0,32 Tüpraş 21.711.344.640 1,90 Gübre Fabrikaları 20.357.300.000 18,84 Coca Cola İçecek 19.154.119.885 2,50 Yapı ve Kredi Bankası 17.738.807.696 0,37 Koza Altın 16.546.250.000 2,19 Sabancı Holding 16.466.059.723 0,43 Türk Hava Yolları 16.422.000.000 0,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)