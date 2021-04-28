Gün ortası: Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün ortası itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 685 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün ortası itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 685 milyar lira olarak hesaplandı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.110.000.000
|1,71
|Ford Otosan
|62.321.616.000
|8,85
|Koç Holding
|46.559.088.198
|1,00
|SASA Polyester
|40.588.800.000
|14,06
|Bim Mağazalar
|40.196.640.000
|5,60
|ASELSAN
|34.291.200.000
|1,79
|Turkcell
|33.770.000.000
|1,62
|Garanti Bankası
|30.114.000.000
|0,49
|Akbank
|25.428.000.000
|0,40
|Arçelik
|22.717.982.252
|1,59
|Şişe Cam
|22.483.991.172
|1,01
|Türk Telekom
|22.400.000.000
|1,86
|İş Bankası (C)
|21.914.853.900
|0,32
|Tüpraş
|21.711.344.640
|1,90
|Gübre Fabrikaları
|20.357.300.000
|18,84
|Coca Cola İçecek
|19.154.119.885
|2,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.738.807.696
|0,37
|Koza Altın
|16.546.250.000
|2,19
|Sabancı Holding
|16.466.059.723
|0,43
|Türk Hava Yolları
|16.422.000.000
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)