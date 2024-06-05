Borsa ve kriptoda vergi iddiası için Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmediklerini söyledi.

5.06.2024 17:35:130
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Borsa ve kriptoda vergi iddiası için Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Şimşek, “Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmediklerini söyledi. Bloomberg HT'nin haberine göre Şimşek vergiye ilişkin, “Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde” dedi.

Ankara’da YASED'in Küresel Yatırım Günleri programında Bloomberg’e açıklama yapan Şimşek “Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamaktır. Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz” diye konuştu.

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