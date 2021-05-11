Borsa yarın öğlene kadar açık olacak

Borsa İstanbul'da 12 Mayıs Çarşamba günü öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek

11.05.2021 16:04:000
Paylaş Tweet Paylaş
Borsa yarın öğlene kadar açık olacak

Borsa İstanbul Pay Piyasası, Ramazan Bayramı arifesi olan 12 Mayıs Çarşamba günü saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında pazartesi gününe kadar tatile girecek.

Çarşamba günü, 4,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

Arife günü yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda bugünkü işlemlerin takası, yarınki işlemlerinin takası ile birlikte 18 Mayıs Salı günü yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) arife günü işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda çarşamba günü aynı gün valörlü işlemler 11.50'ye, ileri valörlü işlemler saat 11.30’a kadar yapılacak.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Otomotivde “en yenilikçi tasarım” için başvurular başladı

Otomotivde “en yenilikçi tasarım” için başvurular başladı

Şahsuvaroğlu, OYDER başkanlığından istifa etti

Şahsuvaroğlu, OYDER başkanlığından istifa etti

Brent petrol 67,22 dolara yükseldi

Brent petrol 67,22 dolara yükseldi

Gıdada yeni düzenleme: Taklit ve tağşişe 545 bin TL'ye kadar ceza

Gıdada yeni düzenleme: Taklit ve tağşişe 545 bin TL'ye kadar ceza

AVM'lerde ziyaretçi sayısı 1 yılda yüzde 62 geriledi

AVM'lerde ziyaretçi sayısı 1 yılda yüzde 62 geriledi

Hafif ticari satışında rekor artış

Hafif ticari satışında rekor artış

Yorum Yaz