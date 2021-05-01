Bist 100'de geçen hafta en çok artanlar/azalanlar

BIST 100’de en çok artan, azalan, işlem gören hisseler (26-30 Nisan)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, “en fazla değer kazanan”, “en fazla değer kaybeden” ve “işlem hacmi en yüksek” hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen

Kapanış Fiyatı

Önceki Kapanış

Değişim (%)

Bera Holding

32,74

24,40

34,18

TAV Havalimanları

21,52

18,02

19,42

Pegasus

73,55

63,10

16,56

Gözde Girişim

7,37

6,45

14,26

Aksa

16,39

14,36

14,14

Ege Endüstri

1.425,00

1.249,90

14,01

Net Holding

5,73

5,03

13,92

İş Fin.Kir.

3,33

2,94

13,27

Brisa

25,50

22,78

11,94

Çimsa

22,00

19,70

11,68

(BIST 100) En çok düşen

Kapanış Fiyatı

Önceki Kapanış

Değişim (%)

Fenerbahçe Futbol

28,60

33,68

-15,08

Teknosa İç ve Dış Ticaret

6,85

7,27

-5,79

Odaş Elektrik

2,47

2,60

-5,00

Vestel

28,80

30,26

-4,82

Gübre Fabrik.

60,55

62,00

-2,34

Çemtaş

14,67

14,93

-1,74

Ege Gübre

217,80

221,30

-1,58

Şok Marketler Ticaret

12,10

12,29

-1,55

Bim Mağazalar

65,00

65,95

-1,44

Zorlu Enerji

1,99

2,01

-1,00







En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik

6.114.222.463

Garanti Bankası

4.699.798.366

Türk Hava Yolları

4.251.274.365

Petkim

3.971.858.088

Sasa Polyester

3.579.567.539

Kardemir (D)

3.255.891.498

Koza Altın

3.012.711.717

Şişe Cam

2.281.027.894

Yapı ve Kredi Bank.

1.760.398.327

Akbank

1.717.422.822







Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır





HAFTAYA FAİZ KARARI VAR

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, enflasyon, TCMB beklenti anketi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmaları, ABD’de açıklanacak istihdam raporu, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.400 puanın üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 1.440 direncinin gündeme geleceğini, düşüşlerde ise 1.340 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1,79 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,79) göre bir önceki ay yüzde 16,19 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,27’ye çıkacağı hesaplanıyor.



















