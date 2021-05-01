Bist 100'de geçen hafta en çok artanlar/azalanlar

BIST 100’de en çok artan, azalan, işlem gören hisseler (26-30 Nisan)

1.05.2021 12:36:000
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Bist 100'de geçen hafta en çok artanlar/azalanlar

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, “en fazla değer kazanan”, “en fazla değer kaybeden” ve “işlem hacmi en yüksek” hisseler şöyle sıralandı:

 

(BIST 100) En çok yükselen
Kapanış Fiyatı
Önceki Kapanış
Değişim (%)
Bera Holding
32,74
24,40
34,18
TAV Havalimanları
21,52
18,02
19,42
Pegasus
73,55
63,10
16,56
Gözde Girişim
7,37
6,45
14,26
Aksa
16,39
14,36
14,14
Ege Endüstri
1.425,00
1.249,90
14,01
Net Holding
5,73
5,03
13,92
İş Fin.Kir.
3,33
2,94
13,27
Brisa
25,50
22,78
11,94
Çimsa
22,00
19,70
11,68
(BIST 100) En çok düşen
Kapanış Fiyatı
Önceki Kapanış
Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol
28,60
33,68
-15,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret
6,85
7,27
-5,79
Odaş Elektrik
2,47
2,60
-5,00
Vestel
28,80
30,26
-4,82
Gübre Fabrik.
60,55
62,00
-2,34
Çemtaş
14,67
14,93
-1,74
Ege Gübre
217,80
221,30
-1,58
Şok Marketler Ticaret
12,10
12,29
-1,55
Bim Mağazalar
65,00
65,95
-1,44
Zorlu Enerji
1,99
2,01
-1,00


 En yüksek işlem hacmiHaftalık İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik
6.114.222.463
Garanti Bankası
4.699.798.366
Türk Hava Yolları
4.251.274.365
Petkim
3.971.858.088
Sasa Polyester
3.579.567.539
Kardemir (D)
3.255.891.498
Koza Altın
3.012.711.717
Şişe Cam
2.281.027.894
Yapı ve Kredi Bank.
1.760.398.327
Akbank
1.717.422.822


Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır


HAFTAYA FAİZ KARARI VAR

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, enflasyon, TCMB beklenti anketi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmaları, ABD’de açıklanacak istihdam raporu, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.400 puanın üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 1.440 direncinin gündeme geleceğini, düşüşlerde ise 1.340 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1,79 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,79) göre bir önceki ay yüzde 16,19 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,27’ye çıkacağı hesaplanıyor.






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