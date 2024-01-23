Borsada 2 hisseye kredili işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında iki hissenin paylarına bir ay boyunca açığa kredili işlem tedbiri geldi.

23.01.2024 09:51:490
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Borsada 2 hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında iki hissenin paylarına bir ay boyunca açığa kredili işlem tedbiri geldi.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında GARFA.E ve KFEIN.E paylarına 22 Şubat 2024 seans sonuna kadar işlem tedbiri geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GARFA.E ve KFEIN.E payları 23/01/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

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