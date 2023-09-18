Borsada açılış seansına ilişkin yeni düzenlemeler

Borsa İstanbul aracı kurumlara geçtiği duyuruda pay piyasası ve VİOP'ta uygulanmakta olan açılış seansı işleyiş esaslarıyla ilgili olarak yeni düzenlemelere gittiğini bildirdi.

Borsa İstanbul, açılış seansının işleyişi ile ilgili yeni kararlar aldı. Düzenlemeler 25 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda ilk olarak pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine karar verildi.

Ayrıca pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

Pay piyasasına ilişkin açılış seansı ile ilgili olarak son olarak Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine karar verildi.

VİOP tarafında ise tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı. Düzenlemeler 25 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.