Borsada bir hisseye kredili işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında bir hissenin paylarına 3 Temmuz tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

4.06.2024 10:08:210
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Borsada bir hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık hisse paylarına 3 Temmuz tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında HURGZ.E paylarında 04/06/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/07/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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