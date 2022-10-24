Borsada BIST 100 endeksi 4 bin puanı gördü

BIST 100 endeksi, gün içi işlemlerde 4 bin puanı aşarak rekor seviyeye yükseldi. Yükselişe özellikle sanayi şirketlerinin hisseleri katkı verdi.

24.10.2022 16:21:010
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Borsada BIST 100 endeksi 4 bin puanı gördü

BIST 100 endeksi yukarı yönlü bir eşiği daha aştı.

Endeks, gün içi işlemlerde yüzde 1'in üzerinde artışla 4 bin puanın üzerini test ederek rekor seviyeye yükseldi.

Yükselişte sanayi hisselerinin katkısı öne çıktı. Bankalardaki günlük yükseliş yüzde 1'in altında kalırken, sınai endeksi ise yüzde 2'yi aşan artış kaydetti.

Hisse bazında bakıldığında endekse puan olarak en yüksek katkı Sasa, Erdemir ve Şişecam'dan geldi.

Bu şirketlerin yanında Tofaş'ın da primli bir seans yaşadığı izlendi. Gazete Pencere'nin haberine göre Stellantis CEO'su Carlos Tavares Türkiye'de hem yeni üretim hem de satış planları olduğunu söyledi. Haberin etkisiyle Tofaş hisseleri tavan oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,87 artarak 3.934,63 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti. Endeks, küresel piyasalardan pozitif ayrıştığı geçen hafta genelinde ise yüzde 8,48 değer kazanmıştı.

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