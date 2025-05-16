Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak

Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çarşamba günü yapılacak.

16.05.2025 14:40:200
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Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay Piyasasında, 15 Mayıs tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs Salı, bugünkü işlemlerin takası ise 21 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek.

Öte yandan, 19 Mayıs'ta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

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