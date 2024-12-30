Borsa'da bugünkü işlemlerin takası yılbaşı sonrası

Borsa İstanbul'da, bugünkü işlemlerin takası, yılbaşı tatili sebebiyle 2 Ocak Perşembe, yarınki işlemlerin takası da 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

30.12.2024 13:01:400
Paylaş Tweet Paylaş
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası yılbaşı sonrası

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Borsa İstanbul'da yarınki işlemlerin ardından yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak'ta işlem yapılmayacak.

Pay piyasalarında bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe, yarın tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise 1 Ocak'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek. 31 Aralık tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Ocak'ta yapılacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yapay zekâ dolandırıcılığa karşı koruma sağlayacak

Yapay zekâ dolandırıcılığa karşı koruma sağlayacak

Borsa'da bugünkü işlemlerin takası yılbaşı sonrası

Borsa'da bugünkü işlemlerin takası yılbaşı sonrası

Küresel jeotermal enerji kurulu gücü 100 bin megavata ulaşacak

Küresel jeotermal enerji kurulu gücü 100 bin megavata ulaşacak

Yılbaşında İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz

Yılbaşında İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz

Ekonomi yönetimi gündemi değerlendirdi: Şimşek'ten açıklamalar

Ekonomi yönetimi gündemi değerlendirdi: Şimşek'ten açıklamalar

Türkiye'de 2024 yılında en çok gayrimenkul satışı yapılan ilçe

Türkiye'de 2024 yılında en çok gayrimenkul satışı yapılan ilçe

Yorum Yaz