Borsada devre kesici yeniden devrede

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durdurulduğunu duyurdu.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durdurulduğunu duyurdu.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 11:27:14 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla saat 10:52:12'de de devreye girmişti.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle: Saat 11:27:14 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.



Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 11:47:14'te tek fiyat emir toplama, 11:52:14'te eşleştirme (*) yapılacak ve 11:57:14'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 11:47:14'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 11:57:14'ten itibaren seans normal akışı ile devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 11:57:14'ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.



VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 11:57:14'te yeniden başlayacaktır.