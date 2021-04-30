Borsada en çok artış hangi yaş grubunda yaşandı?

Borsada bütün yaş gruplarında yerli yatırımcı sayısı artarken, en yüksek artış 30-34 yaş grubunda yaşandı. 285.361 kişi olan yatırımcı sayısı 21.306 artışla 306.667’ye yükseldi.

Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı artış göstermeye devam ediyor. 2021 yılının Mart ayında yatırımcı sayısı bir önceki aya göre 5.2 artış göstererek 2.240.084 kişi oldu. Cari dönem portföy değeri ise yüzde 2.8 artışla 241.692 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bütün yaş gruplarında yerli yatırımcı sayısı artarken, en yüksek artış 30-34 yaş grubunda yaşandı. 285.361 olan yatırımcı sayısı 21.306 artışla 306.667’ye yükseldi.

İkinci en yüksek artış ise 35-39 yaş grubunda yaşandı. 35-39 yaş grubunda geçen dönem 294.995 olan yatırımcı sayısı bu dönem 20.815 artarak, 315.810’a yükseldi.

Üçüncü en yüksek artış ise 40-44 yaş grubunda yaşandı. 293.121 olan 40-44 yaş grubundaki yatırımcı sayısı 17,950 artışla 311.071 oldu.



