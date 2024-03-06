Borsada en çok kazandıran 4 teknoloji fonu

Teknoloji hisselerinin ağırlıklı olduğu fonlar, yıl başından bu yana gösterdiği performansla yatırımcısına yüksek kazanç sağladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, rekor tazelemeye devam ederken, teknoloji endeksinin de BIST 100 endeksi eşliğinde tarihi zirveyi test etmesiyle yılın ilk iki ayında teknoloji fonlarında sert yükselişler görüldü.

Dünya genelinde merkez bankalarının ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliğin devam etmesine karşın borsalarda tarihi zirveler test ediliyor.

Özellikle New York Borsası'nda endekslerde teknoloji hisselerinin performansı dikkati çekerken, geçen hafta Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklaması da dünya genelinde pay piyasalarında risk iştahını artırdı.

Analistler, yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin, Nvidia öncülüğünde gelecek dönemlerde de piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle 9.450,48 puanla tarihi zirveyi gören Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yıl sonundan bu yana yüzde 22 civarında getiriyle dünyanın önemli endekslerini geride bıraktı.

Yıl başından bu yana yüzde 70'e yakın değer kazanan teknoloji endeksi de 17.031,65 puanla tarihi zirveyi gördü. Analistler, küresel piyasalarda TL varlıklara olan ilginin gittikçe arttığını ve bu durumun varlıkların performansı üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Yabancı yatırım kuruluşlarının Türk varlıklarına yönelik olumlu raporları devam ediyor

Yabancı yatırım kuruluşlarının Türk varlıklarına yönelik olumlu raporlarının da devam ettiğini vurgulayan analistler, geçen yılki seçimlerin ardından başlayan normalleşme sürecinde ekonomi yönetiminin attığı adımların Türk lirası varlıklara olan risk iştahını beslediğini aktardı.

Son dönemde Türkiye'nin yurt dışı borçlanma ihalelerine yönelik artan ilgi de borçlanma faizlerinin düşmesi ve vadelerinin uzamasını sağlayarak uygulanan ekonomi programına güveni artırdı, yatırımcı ilgisinin oluşmasına katkı sağladı.

HSBC de para politikasının önemli bir derecede geleneksel tarafa yaklaşmasıyla "carry trade" dinamiklerinin Türk lirası (TL) için destekleyici hale geldiğini belirtti.

En fazla kazandıran 4 fon

Teknoloji hisselerinin ağırlıklı olduğu fonların yıl başına göre performansına bakıldığında en fazla yükseliş yüzde 84,2 ile Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu'nda (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ise yatırımcısına yüzde 80,7 kazandırdı.

Bu fonları, yüzde 72,3 ile Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), yüzde 50,9 ile Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) takip etti.



