Borsada kayıp yüzde 5'i geçti

Fed faiz kararının beklendiği günde, Asya borsaları ve ABD vadelileri yatay bir seyir izliyor. BİST 100'de dün ve bugünkü kayıplar yüzde 5'i geçti.

Küresel piyasalarda bu sabah yönsüz bir seyir hakim. Asya borsalarında Japonya, Avustralya ve Hindistan borsalarında eksiler dikkat çekerken Çin ve Güney Kore borsaları ise artıda. ABD vadelilerinde ise yüzde 0,2 civarı kayıplar yaşanıyor.

BİST 100'de açılışın ardından kayıplar yüzde 1'i geçti

Borsa İstanbul'da da işlemler küresel piyasalara paralel bir şekilde yatay başlarken açılışın ardından gelen satış dalgasıyla kayıplar bir anda yüzde 1'in üzerine çıktı. Dün sabahın açılışında 1.197 puanda olan endeks dün kapanışa doğru gelen satışlar ve bu sabahki kayıplarla birlikte 1.130 puana kadar geriledi. Böylece, BİST 100'deki kayıplar son 24 saatte yüzde 5'i geçti. 1.130 puana geriledikten sonra yukarı yönlü tepki veren BİST 100 saat 10:40'ta 1.144 puandan işlem görüyordu.



Dolar/TL 6,95; euro/TL 8,18'de

Yurt içinde ise haziran ayına ilişkin dış ticaret verileri, turizm istatistikleri ve yılın ikinci enflasyon raporu gibi önemli bir veri akışı mevcut. Veriler öncesinde dolar/TL 6,94'ten euro/TL ise 8,15'ten el değiştiriyor.

Gözler Fed'in kararında

Fed bugün TSİ 21:00'de faiz kararını açıklayacak ve Fed Başkanı Jerome Powell ise toplantıdan yarım saat sonra basın toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda mevcut faiz oranının değişmemesi bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu gece alacağı faiz kararının genişleme yanlısı bir duruş sergileyeceği, muhtemelen daha yüksek enflasyona göz yumacağı tahmin ediliyor.

Dolar endeksi 9 yılın en kötü aylık performansına doğru ilerliyor

Dolar endeksi bugün yüzde 0.3 civarı düşüşle dün gördüğü iki yılın en düşük seviyesine yakın

olan 93.720'de seyrediyor. Dolar, temmuz başından bu yana yüzde 3.7 gerilerken, ayın geri kalanında toparlanamazsa 9 yılın en kötü aylık performansını göstermiş olacak.



Petrol, stok verilerindeki düşüş sonrası yükseldi

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının beklentilerden fazla düşüş göstermesi ile

yükseldi.



American Petroleum Institute raporuna göre, ABD ham petrol stokları geçen hafta 6.8 milyon

varil azalarak toplamda 531 milyon varile düştü. Analistlerin beklentileri ise stoklarda 357,000 varil artış olacağı yönündeydi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,3 civarı artışla 43,36 dolara çıkarken, ABD hafif ham petrolü ise 41 doların üzerine çıktı.

Altında kar satışları sürüyor

Altın, Fed'in para kurulu toplantısı öncesinde dolardaki düşüşün hafifçe durması ve

yatırımcıların dünkü rekor altın fiyatlarından sonra kârlarını realize etmeleri ile düşüş

gösterdi.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 1.950 dolara indi. OANDA analisti Jeffrey Halley, "Fed'in aşırı parasal genişleme yanlısı duruşunu sürdüreceğini tahmin ediyorum ve bunun da değerli maden fiyatlarını destekleyeceğine inanıyorum" diye belirtti.

Günün ajandası



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



10.00 Türkiye, haziran ayı dış ticaret dengesi

10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu

15.30 ABD, haziran ayı dış ticaret dengesi

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı