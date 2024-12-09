Borsada 'Suriye' etkisi

BIST 100 endeksi, Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinden sonraki ilk işlem gününde yüzde 1'in üstünde yükselirken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,5 ile taş toprak oldu.

AA'nın haberine göre Türkiye'nin, yeni kurulacak Suriye rejimiyle ilişkilerini güçlendirme ihtimaline yönelik iyimser beklentiler ve bölgede savaş tahribatını gidermek için yeniden yapılandırmada öne çıkan ülke olması, yurt içi piyasalarda olumlu bir hava esmesinde etkili olan unsurlar olarak öne çıktı.

Türk şirketlerinin bölgede aktif rol oynayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle özellikle taş toprak, metal ana sanayi ve inşaat sektörleri bünyesindeki şirketlerin hisselerindeki yükselişler dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerle Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıranlar yüzde 6,5 ile taş toprak, yüzde 5,2 ile metal ana sanayi, yüzde 3 ile inşaat, yüzde 1,7 ile gıda içecek oldu.

AA'nın görüşünü aldığı analistler Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve 24 yıllık Esad yönetiminin yıkılmasının ardından bölgede yeni bir sayfa açılmasının Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkileri güçlendireceği öngörüsünde bulunarak, bölgenin inşası için aktif rol oynayacak şirketlerin hisse performanslarının yakından takip edileceğini aktardı. AA



