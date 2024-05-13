Borsada 'yatırımcı' sayısı arttı

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı, halka arzlarla birlikte yeniden yükselişe geçerken; 11 Mayıs itibariyle 8 milyon 570 bin kişiye ulaştı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı halka arzlarla birlikte yeniden yükselişe geçti.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 570 bin 847'ye çıktı. Aynı hafta pay senedi değeri ise 14,28 trilyon TL'ye yükseldi. Kaydı saklanan menkul kıymetlerin piyasa değeri de 18 trilyon lirayı aştı.