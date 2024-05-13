Borsada 'yatırımcı' sayısı arttı

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı, halka arzlarla birlikte yeniden yükselişe geçerken; 11 Mayıs itibariyle 8 milyon 570 bin kişiye ulaştı.

13.05.2024 09:53:030
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Borsada 'yatırımcı' sayısı arttı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı halka arzlarla birlikte yeniden yükselişe geçti.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 570 bin 847'ye çıktı. Aynı hafta pay senedi değeri ise 14,28 trilyon TL'ye yükseldi. Kaydı saklanan menkul kıymetlerin piyasa değeri de 18 trilyon lirayı aştı.

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