Borsada yatırımcı sayısı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarına devam ettiği, mevduat faizlerinin de yükseliş ivmesini koruduğu Kasım ayında Borsada yatırımcı sayısındaki hızlı düşüş dikkat çekti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Kasım ayında borsada yatırımcı sayısı 8 milyon 205 bin 982'ye geriledi. Böylelikle bir önceki aya göre yatırımcı sayısının 349 bin 862 gerilediği görüldü. Bu gerileme borsa tarihindeki en sert düşüş oldu. Kasım ayıyla birlikte borsa yatırımcı sayısında dört aydır devam eden yükseliş ivmesi de tersine dönmüş oldu.

Borsada yatırımcı sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 geriledi. Bu gerileme oranı da Mayıs 2021'deki tam kapanmadan bu yana en yüksek gerileme oranı olarak kaydedildi. Salgın önlemleri dolayısıyla tam kapanma önlemlerinin uygulandığı Mayıs 2021'de borsada yatırımcı sayısı yüzde 5,9 ile 156 bin 724 azalmıştı.

Borsa yeni haftaya yükselişle başladı



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,38 yükselişle 8.056,72 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,45 puan artışla ve yüzde 0,38 değer kazanarak 8.056,72 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,34 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile inşaat oldu. Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kazancıyla 8.026,27 puandan tamamlamıştı.