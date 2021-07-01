Borsada yılın ikinci yarısı hareketli geçecek

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.590 puan ile tarihi zirvesini test ettiği yılın ilk yarısını yüzde 8,1 düşüşle tamamlarken, analistler, gelinen seviyelerin alım fırsatı yaratmasıyla ikinci yarıda daha olumlu bir görünüm beklendiğini, para politikalarının seyri ve salgında yeni varyantlara dair gelişmelerin ise gündemde kalacağını belirtiyor.

BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alım azaltımını (tapering) konuşmaya başladığı ve ilk faiz artırımının zamanlamasına ilişkin beklentilerin öne çekildiği haziran ayını yüzde 4,5 düşüşle 1.356,34 puandan tamamladı. Böylece 2 aylık yükseliş serisini sonlandıran endeks, 1.589,47 puanla tarihi zirvesini gördüğü yılın ilk yarısını da yüzde 8,1 değer kaybıyla geride bırakmış oldu.

İlk yarıda BIST 100 endeksi üzerindeki ağırlığı yüksek banka hisselerinin ortalama değer kaybı yüzde 23,3 düzeyinde gerçekleşirken, ana endeksler tarafında mali endeks yüzde 17,9'luk, hizmetler endeksi yüzde 7'lik, teknoloji endeksi yüzde 10,4'lük düşüş kaydetti, sanayi endeksi ise yüzde 3,2 yükselerek pozitif ayrıştı.

Sektörler bazında bakıldığında ise ilk yarıda en iyi performansı emtia piyasasındaki rallinin etkisiyle yüzde 18 değer kazanan metal ana endeksi ortaya koydu. Bu dönemde en fazla düşüş kaydeden sektör endeksi ise yüzde 34,3 ile orman, kağıt ve basım oldu.

Analistler, ilk yarıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni varyantlar, aşılama çalışmaları, kapanma döneminin ardından kademeli açılan ekonomilere ilişkin makro verilerin yakından takip edildiğini, özellikle son 2 aylık süreçte ise enflasyonist baskılar ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle volatilitenin arttığını söyledi.

Tüm bunların pay piyasalarında ülke ve sektör bazlı ayrışmaları da beraberinde getirdiğini aktaran analistler, yurt içi piyasaların negatif ayrıştığını, gelinen seviyelerin alım fırsatı yarattığını ifade etti. Analistler, ikinci yarıda Fed'in para politikasının gidişatı konusundaki belirsizliklerin ortadan kalkacağını, ekonomik verilere ilişkin tablonun daha netleşeceğini vurgulayarak, tüm bunların piyasalara yansımalarının yakından izleneceğini kaydetti.

"BIST 100 için 12 aylık hedef fiyat ortalaması yüzde 35 yükselişe işaret ediyor"

Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın, geçen yılın başında Kovid-19 salgınının ortaya çıkması ile sert düşen ve sonrasında 5 ay gibi bir sürede toparlanan küresel piyasaların, 2021'in ilk yarısında oldukça güçlü bir performans sergilediğini ifade etti.

Ekonomik toparlanma ve aşılanmanın hızlanmasıyla ilk yarıda borsaların ABD ve Avrupa'da ortalama yüzde 13 yükseldiğini, MSCI gelişmekte olan ülke endeksinin ise yüzde 6 değer kazandığını aktaran Aydın, "Bu süre zarfında BIST 100 endeksi, TL bazında yüzde 9, dolar bazında ise yüzde 22 değer kaybetti. Aslında TL varlıklar adına 2021 iyi başlamış, BIST 100 endeksi, mart ayında test ettiği 1.589 ile rekor seviyeye kadar yükselmişti. Ancak sonrasında oluşan satış baskısıyla 1,250 seviyesine kadar geriledi ve yaklaşık 3 aydır kabaca 1.300-1.460 gibi geniş bantta dalgalanma görüyoruz." diye konuştu.

Aydın, yılın ikinci yarısında küresel piyasalar için genel olarak iyimserliğin hakim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Son dönemde artış gösteren delta varyantı ile salgının gidişatı ve aşılanmanın seyri oldukça önemli. Ayrıca, haziran toplantısında kısa süreli bir türbülans yaratan Fed'in varlık alım programı ve para politikasına yönelik adımları da etkili olacak. Bu noktada geçtiğimiz 50 yılda ABD endekslerinin yılın ilk yarısında çift haneli bir yükseliş kaydettikten sonra yılın tamamını pozitif tarafta kapattığı istatistiğini paylaşmak isterim. Bu nedenle yurt dışı piyasalar açısından çok büyük risk görmüyorum.

Türkiye özelinde ise hisse senetleri çok ciddi iskontolu seviyelerde işlem görüyor. İçeride enflasyon kontrol altına alınabilirse yılın ikinci yarısında daha olumlu bir beklentimiz var. Bu nedenle içeride fiyatlama açısından Merkez Bankası kararları en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Ayrıca, dış ilişkiler konusunda yapıcı mesajlar da iyimserliği artırabilir."

Aydın, BIST 100 için 12 aylık hedef fiyat ortalamasının 1.830 seviyesi ile yüzde 35 yükseliş potansiyeline işaret ettiğini ancak endeks hedefinden ayrı olarak bazı sektörlerde yüzde 45'in üzerinde potansiyel bulduklarını bildirdi.

Uzun bir süredir negatif ayrışan bankacılık sektöründe ikinci çeyrek bilançoları ile beraber pozitif fiyatlama görmeyi beklediklerini ifade eden Aydın, "BIST 100 endeksinde 1.400-1.430 seviyelerini direnç, 1.350, 1.300 ve 1.250 seviyelerini destek olarak takip ediyoruz. Mevcut ve tahmini değerleme çarpanları ile hem benzerlerine hem de tarihsel oranlara göre ciddi iskontolu seviyelere gelen endekste, orta vadeli bakış açısında bahsedilen destek seviyelerine doğru gerilemeleri alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz." dedi.

"Pozitif senaryo gelişmelerinin gerçekleşmesi yıl sonunda 1.600 puanı gündeme getirebilir"

Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş da geçen yılı 1.477 seviyelerinden kapatan BIST 100 endeksinin, ocak ve mart ayında ikili tepe formasyonlarıyla yükseliş denemelerini sonlandırdığını söyledi.

Bu dönemde, Kovid-19 salgınında mutasyon endişeleri ve aşı tedarikine ilişkin negatif haber akışının aşağı yönlü baskıladığı BIST 100 endeksinin, mart ayının ikinci haftasından itibaren yaşanan geri çekilme ile yükseliş ivmesini kaybettiğini anlatan Erbaş, mayısta 1.465 puan ve haziranda 1.469 puan seviyelerinin tekrar test edildiğini anımsattı.

Erbaş, BIST 100 için aşağı ve yukarı yönlü risklere değinerek, şunları kaydetti:

"Mevcutta, normalleşme süreci ve hızlanan aşılama çalışmalarına rağmen yabancı ilgisinin giderek azaldığı ve düşüş trendinde devam eden bir BIST 100 endeksi görünümü var. Gelecek dönem için BIST 100 endeksi için aşağı yönlü riskleri; katılımcının ilgisinin yerli ve yabancı yatırımcılar açısından giderek azalması, ABD ekonomisinin pozitif görünümünün devam etmesi ile Fed'in varlık alım programında azaltıma başlaması ve bu paralelde gelişmekte olan ülke varlıklarına baskının artması, alternatif ürünlerin cazip olmasıyla yükselişlerde teknik seviyelerin geçilemeyerek düşüş trendinin devam etmesi olarak sıralayabiliriz. Yukarı yönlü riskleri içeren pozitif senaryo gelişmelerini; normalleşme sürecinin ekonomik verilere daha belirgin yansıması, reform sürecinin devam ettirilerek yatırım koşullarının daha sağlıklı bir ortama dönüştürülmesi, ekonomik toparlama paralelinde yurt dışından para girişinin hızlanması ve enflasyonu oluşturan başlıkların kontrol altına alınması sonrası politika faizinin kademeli indirilerek piyasayı desteklemesi şeklinde listeleyebiliriz."

BIST 100 endeksi için 1.400 puanın altında aşağı yönlü trendin devam edebileceğini aktaran Erbaş, kısa vadede 1.370 puanın altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.352 puanın önemli destek konumunda bulunduğunu, 1.380 ve 1.395 seviyelerinin ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Erbaş, pozitif senaryo gelişmelerinin gerçekleşmesi halinde BIST 100 endeksinin sırasıyla 1.415, 1.435 ve 1.470 puan seviyelerini görebileceğini, bu seviyelerin geçilmesinin yıl sonu için tekrar 1.600 puan seviyesini gündeme getirebileceğini sözlerine ekledi.