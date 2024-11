Borusan Oto 40. yılını kutladı

Borusan Otomotiv, 1984 yılında kurulan grup şirketi Borusan Oto ile otomotiv sektöründe çıktığı yolculuğun 40. yılını, BMW Group’un geliştirdiği yeni nesil satış konsepti Retail Next konseptiyle yenilenen Borusan Oto İstinye’nin açılışıyla birlikte seçkin bir davetli topluluğunun katıldığı özel bir etkinlikle kutladı.

Dijitalleşmeyle birlikte değişen tüketici alışkanlıklarına göre BMW Group tarafından geliştirilen Retail Next konsepti, otomobillerin tek başına yıldız olduğu bir anlayışı geride bırakarak müşterilerle otomobillerin sahneyi birlikte paylaştığı bütüncül bir anlayışa geçişi temsil ediyor. Retail Next konseptiyle yenilenen Borusan Oto İstinye, sunduğu dijital yolculukla müşterilerin güncel beklenti ve ihtiyaçlarına uygun bir deneyim alanı sunuyor.

Etkinlikte konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik “Bundan tam 40 yıl önce 47 kişilik bir ekiple çıkılan bu yolda, bugün Borusan Otomotiv Grubu olarak 7 grup şirketi ve BMW, MINI, BMW Motorrad, Range Rover, Defender, Discovery ve Jaguar olmak üzere dünyanın önde gelen 7 otomotiv markasının distribütörlüğüyle Türkiye otomotiv sektörünün en önemli oyuncularından biri konumunda olmaktan gurur duyuyoruz. Bizlere bırakılan mirası, bağlı olduğumuz ilkeler ve yenilikçi vizyonumuzla geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için kararlılıkla yol alıyoruz.” dedi.

Otomotiv sektörünün büyük bir dönüşüm geçirdiğini, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme kavramlarının premium otomobil dünyasında satın alma alışkanlıklarını ve satış noktalarının yapısını değiştirdiğini söyleyen Tiftik, sözlerine şöyle devam etti “Borusan Otomotiv olarak biz de 40 yıllık köklü birikimimizle bu değişimi yakından takip ediyor, sektörde öncü adımlar atmaya devam ediyor ve showroomlarımızı çağın gerekliliklerine göre yeniden tasarlıyoruz. Bu bağlamda BMW Group tarafından geliştirilen Retail Next konsepti, satış ve hizmet anlayışımızda köklü bir dönüşümün başlangıcını simgeliyor. Bu dönüşüm sadece fiziksel bir yeniliği değil, müşteri deneyimini mükemmelleştirme ve üst seviyelere taşıma hedefimizi de yansıtıyor. Sürdürülebilir lüks odaklı müşteri deneyimini ön plana çıkarırken müşterilerimizle kurduğumuz bağın daha da güçleneceğine inanıyoruz. Perakendenin geleceğine ışık tutan Retail Next konseptinin bütüncül yaklaşımıyla otomobilin showroom’da tek başına yıldız olduğu bir anlayışı geride bırakarak, artık müşterilerimizle otomobillerin sahneyi birlikte paylaştığı, fiziksel ve dijital deneyimlerin iç içe geçtiği, fijital bir ortam sunuyoruz. Borusan Oto İstinye tesisimiz de bu yaklaşımın en son örneği. Bu akşam Borusan Otomotiv’in ve dolayısıyla Borusan Oto’nun da 40. yılını kutladığımız ve Retail Next konseptiyle yenilenen Borusan Oto İstinye’nin açılışını gerçekleştirdiğimiz bu özel anı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”