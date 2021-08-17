Bossa’dan 45 milyon dolarlık yeni yatırım kararı

Bossa, 45 milyon dolarlık yeni bir yatırım kararı aldı. Adana Hacı Sabancı OSB’deki üretim tesislerinde yapılacak yatırımın 2022 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.

17.08.2021 17:21:000
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Bossa’dan 45 milyon dolarlık yeni yatırım kararı

Yeni yatırıma ilişkin şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki üretim tesislerimizde, artan talebi karşılamak amacıyla toplam bedeli 45 milyon USD olan yatırım kararı alınmıştır.” denildi.

Yatırımla ciroda yüzde 50 artış hedefleniyor

Yeni yatırımların yüzde 80’ini ilk 12 ayda tamamlamayı hedefleyen Bossa, 2022 yılı sonunda ise yatırımın tamamının devreye almayı planlıyor. Şirket, devreye alınacak yatırımların sonucunda, ciroda yaklaşık yüzde 50 oranında artış hedefliyor. Buna paralel olarak şirket, maliyetlerde azalma ve karlılıkta ise artış öngörüyor.

Toplamda 45 milyon dolara mal olacak yatırımlar kapsamında “iplik ve dokuma”, “tesis modernizasyonu ve yenileme”, “geri dönüşüm tesisi” ve “güneş enerjisi santrali” yatırımları yapılacak.

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