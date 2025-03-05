Boyner Grup'ta üst düzey atamalar yapıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Boyner Grup, yenilik ve müşteri odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda yönetim kadrosunda değişikliklere gitti.

5.03.2025 11:38:150
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Boyner Grup'ta üst düzey atamalar yapıldı

Boyner Grup, yönetim kadrosunu güçlendirmek amacıyla üst düzey atamalar gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hopi Üst Yöneticisi (CEO) görevine Bülent Dölek, Boyner Grup İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı (CHRO) ve Boyner Büyük Mağazacılık Operasyondan ve Organizasyonel Gelişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Yasemin Asar getirildi.

Dijital dönüşüm alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip Bülent Dölek, farklı sektörlerde pazarlama, finans ve reklam teknolojilerini bir araya getiren Hopi'nin 10'uncu yılında girdiği dönüşüm sürecine liderlik etmek üzere veri odaklı stratejiler geliştirecek. Dölek, Hopi'nin geniş veri altyapısı ve analitik gücünü kullanarak marka ortakları ve müşterilere daha fazla değer sunmak için çalışacak.

Yasemin Asar ise Boyner Grup'un insan odaklı yönetim anlayışını daha ileriye taşımak amacıyla sürdürülebilir büyüme, çalışan deneyimi, organizasyonel ve operasyonel verimlilik alanlarında önemli sorumluluklar üstlenecek.

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