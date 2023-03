Boyner Grup'tan depremzedelere yönelik "Mor Yerleşke" projesine destek

Boyner Grup, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun deprem bölgesine yönelik hayata geçirdiği Mor Yerleşke projesine destek oluyor.

Boyner Grup'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, toplumsal cinsiyet eşitliğinin "bir demokrasi ve insan hakları meselesi" olduğu inancıyla uzun yıllardır kadınların eşit, adil ve özgür bir hayat sürdürebilmesi için hassasiyetle çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir demokrasi ve insan hakları meselesi olduğu inancıyla uzun yıllardır kadınların eşit, adil ve özgür bir hayat sürdürebilmesi için hassasiyetle çalıştıklarını bildirdi.

Dünya Kadınlar Günü'nü bu konuda seslerini daha gür çıkardıkları bir gün olarak ele aldıklarını aktaran Boyner, "Olağan şartlarda bugünlerde Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırladığımız iletişim çalışmalarını kamuoyu ile paylaşacaktık. Ama şu an olağan şartlarda değiliz. 6 Şubat'tan beri aklımız, kalbimiz her an deprem bölgesinde. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acısı hepimizin canını öyle yakıyor ki her şeyden önce yaralarımıza çare bulmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yaralarımızı birlikte saracağız"

Ümit Boyner, deprem haberini aldıkları andan itibaren bölgeye ayni ve maddi yardım ulaştırmak için tüm güçleriyle çabaladıklarını, yaşanan afet sonrası hayata dönmek için vatandaşlar olarak iş birliği ve dayanışma içinde olmanın gücüne inandıklarını anlattı.

Bu inançla Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun Mor Yerleşke projesiyle bölgeye ve bölgedeki kadınlara destek vermek için yola çıktıklarını aktaran Boyner, "Emzirme odaları, çocuklar için aktivite alanları, psikolojik danışmanlık ve daha birçok desteği barındıracak yapıları ile depremden etkilenen kadınlarımızın, çocuklarımızın, yaşı nedeniyle bakıma ihtiyaç duyan büyüklerimizin, engelli bireylerin koşullarını iyileştirmeye, en temel ihtiyaçlarını sağlayarak psikososyal açıdan güvenli alanlar yaratmamıza imkan verecek Mor Yerleşkeler ile uzun süreli bir desteğin başlangıç adımını atmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Boyner, ilk etapta 14 adetle destek oldukları ve ilkini Kahramanmaraş'ta hayata geçirecekleri rehabilitasyon ünitelerinin sayısını çoğaltmak, daha çok kadının ve çocuğun hayatına dokunabilmek adına herkesi projeye destek vermeye davet etti.

İzleri kalacak olsa da yaralarını birlikte sarabileceklerine ve hep birlikte iyileşebileceklerine inandıklarını belirten Boyner, "Bu yıl 8 Mart Kadınlar Günü'nü bu inançla, umutla yeniden kuracağımız gelecek hayaliyle karşılıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadın iyileşirse dünya iyileşir. Milletçe hepimizin başı sağ olsun, tüm ülkemize geçmiş olsun" değerlendirmesinde bulundu.