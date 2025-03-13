Boyner'den müşterilerine koruma kalkanı

İndirim Korumalı Alışveriş ile Boyner mağazaları, boyner.com.tr ve Boyner Now’dan alınan bir ürünün fiyatının 30 gün içinde düşmesi durumunda aradaki fiyat farkı iade ediliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; değişen perakende trendleri ve müşteri içgörülerini dikkate alan Boyner, şimdi de “İndirim Korumalı Alışveriş” ile müşterilerini fiyat değişimlerine karşı korumayı amaçlıyor.

“İndirim Korumalı Alışveriş” ile ilgili bilgi veren Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan: “Perakendeciler aynı zamanda mutluluk yaratma ustasıdır. Yalnızca sevilen bir marka olmakla yetinmiyor, müşterilerimizin her zaman güvendiği ve inandığı marka olmak için çalışıyoruz. Değişen perakende trendlerini ve müşteri içgörüsünü dikkate alarak aksiyonlar alıyoruz. “İndirim Korumalı Alışveriş” uygulamasını da müşterilerimizle empati kurarak, onların kaygılarını ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışarak geliştirdik” dedi.

“İndirim Korumalı Alışveriş” ile sektörde yeni bir güven standardı oluşturduklarını belirten Çamurdan sözlerine şöyle devam etti. “İndirim Korumalı Alışveriş uygulamasını ilk olarak indirim kampanyalarının yoğun olduğu 18 Ekim- 30 Kasım 2024 tarihleri arasında hayata geçirerek pilot bir uygulama yaptık. Fiyat dalgalanmalarının yoğun olduğu bu dönemde müşterilerimizin yanında olmak, indirim beklemekten uykusuz kalanları koruyan bir sistem geliştirmek istedik. Başka bir deyişle “Aldığım ürünün fiyatı düşer mi” diye sürekli yaşadıkları kâbusu rüyaya dönüştürdük. Boyner mağazalarından, boyner.com.tr’den alışveriş yapan müşterilerimiz, satın aldıkları ürünün fiyatının, alışverişi takip eden 30 gün içinde düşmesi durumunda aradaki fiyat farkını geri aldı.”

400 bine yakın kişi fayda sağladı, bir kişi ortalamada 620 TL geri aldı

İndirim Korumalı Alışveriş uygulaması ile 18 Ekim- 30 Kasım 2024 tarihleri arasında yaklaşık 400 bin kişi, Boyner’in sunduğu bu fırsattan faydalandı ve bir müşteri ortalamada 620 TL geri alırken, geri aldığı bu tutarı Boyner mağazaları ve boyner.com.tr üzerinden yapılan alışverişlerinde kullanabildi.

Çamurdan, uygulamanın yeni dönemiyle ilgili şunları söyledi: “İlk uygulama döneminde aldığımız olumlu geri bildirimler, bu modeli genişleterek devam etme kararımızı pekiştirdi. Biliyoruz ki, yeni sezon başlarında müşterilerimizin en büyük soru işareti “Sezon başında aldığım ürünün fiyatı ya kısa bir süre sonra düşerse” oluyor. Biz bu soru işaretini ortadan kaldırıyor, müşterilerimizin yeni sezon ve sezonsuz ürünleri gönül rahatlığıyla almalarını istiyoruz. “İndirim Korumalı Alışveriş” uygulamamız ile yeni sezon alışverişlerinde de müşterilerimize koruma kalkanı sağlayarak, aldıkları ürünün fiyatı 30 gün içinde düşerse aradaki farkı iade edeceğimizi garanti ediyoruz. Yıl boyunca devam edecek “İndirim Korumalı Alışveriş” uygulamamızla müşterilerimizin yanında olmaya, hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz.”

2025: Markalar İçin Güvenin Yeniden Tanımlandığı Yıl

2025 yılında öne çıkan müşteri beklentileriyle ilgili bilgi veren Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu ise: “2025, markalar için güvenin en değerli sermaye haline geldiği bir yıl olacak. Artık tüketiciler yalnızca satın aldıkları ürün veya hizmeti değil, markaların şeffaflığını, samimiyetini ve topluma kattığı değeri de önemsiyor. Güven, müşteri sadakatinin temelini oluştururken, markaların rekabet avantajını belirleyen en kritik unsur haline geliyor. 2025, veri odaklı pazarlama, yapay zeka ve kişiselleştirilmiş deneyimlerle güveni yeniden tanımlayan ve müşterileriyle kalıcı bağlar kuran markaların yılı olacak.” dedi. Koçoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Tüm bu içgörüler ve müşteri odaklı bakış açımızla her zaman, müşterilerimize nasıl daha fazla değer katabiliriz diye çalışıyoruz. “İndirim Korumalı Alışveriş” uygulamamız ile de müşterilerimizi fiyat değişimlerine karşı korumak ve gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak istedik” ifadelerinde bulundu.