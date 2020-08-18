Brexit görüşmeleri yeniden başlıyor

İngiltere ve AB Brexit sonrası anlaşmaya varabilmek için yeniden masaya oturuyor, bir sonuca ulaşabilmeleri için 7 haftaları var.

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin, Mart ayından beri kendilerini oyalayan ve geleceklerini belirleyecek olan anlaşmaya varmaları için 7 haftaları var.

Karşılıklı görüşmeler Salı günü Brüksel’de başlayacak. Başbakan Boris Johnson’ın baş müzakerecisi David Frost ile Avrupalı mevkidaşı Michel Barnier, akşam yemeğinde anlaşmaya nasıl varılabileceğini tartışacaklar.

Sonrasında iki taraftan da 50 kadar yetkili Çarşamba ve Perşembe günü, Cuma sabahı liderlerin toplantısından önce, teknik detaylar üzerinde çalışacaklar.

İki taraf da, son tarih olan 2 Ekim'e ulaşmadan anlaşmaya varmak istiyorlar ama taraflar geri adım atmıyor. İki bloktan yetkililere göre, herkes diğerinin göz kırpması için bekliyor.

Yukarıdaki bilgiler üzerine konuşan bir AB yetkilisi, bu hafta çok önemli bir gelişme olmayacağını belirtti. Başbakan Johnson’ın sözcüsü Jamie Davies, Londra’da Pazartesi günü basın mensuplarına yaptığı bir açıklamada, “Bizim beklentilerimiz anlaşmanın Eylül ayında gerçekleşebileceği yönünde” dedi.

Eğer Brexit sonrası geçiş aşaması kapsamında 31 Aralık’a kadar anlaşmaya varılamazsa, tüketiciler nesiller sonra ilk defa kotalar ve gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacak.