Brexit'te anlaşma sağlandı

Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit sonrası ticaret anlaşmasını tamamladı.

Tamamlanan anlaşmanın onay için İngiltere Başbakanı Boris Jonson'a ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen' e gönderileceği belirtildi.

Ursula von der Leyen konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Şimdi sayfayı çevirip geleceğe bakma zamanı. Müzakereciler tarihi bir ticaret anlaşmasına varırken Brexit'ten sonra "İngiltere ve AB omuz omuza duracak" dedi.

Johnson ise, "Yapılan anlaşma bugüne kadarki en büyük ticari anlaşma. Anlaşma 30 Aralık'ta parlamentoda oylanacak." dedi.

Anlaşma metninin yaklaşık 500 sayfa olduğunu belirten Johnson, "Başlangıcından itibaren balıkçılığımıza erişimin tam kontrolünü sağlamak istedik. Süreçle ilgili olarak AB 14 yıllık bir geçiş istemekle başladı, İngiltere üç yıl istedi" şeklinde konuştu.

Johnson, "Onlarca yıldır siyasetimizi alt üst eden bir sorunu bugün çözdük. Yeni ve gerçekten bağımsız bir ulus olarak bu anın yoğunluğunu fark etmek ve ondan en iyi şekilde yararlanmak hepimizin elinde. Özgürlüğü kazanmak önemli ama daha önemli olan onu nasıl kullandığımızdır" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaşmalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Başbakan Angela Merkel yaptığı yazılı açıklamada, uzlaşmanın tarihi öneme sahip olduğunu kaydederek, "AB ve Büyük Britanya'nın anlaşmaya varmalarından ve gelecekteki ilişkilerin açıkça düzenlenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, başmüzakereci Michel Barnier'e ve tüm ekibine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Alman hükümetinin anlaşma metnini detaylı şekilde inceleyeceğini aktaran Merkel, Almanya'nın müzakere sonucunu destekleyip desteklemeyeceğine hızlı şekilde karar vereceğini belirtti.

Anlaşma ile ilişkilerde yeni bir dönemin temelinin oluşturulduğunu ifade eden Şansölye, "Büyük Britanya, AB dışında Almanya ve AB için önemli bir ortak olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi tüm AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu anlaşmaya onay vermeli. Dönem başkanı olarak, anlaşmanın 1 Ocak 2021'de geçici olarak yürürlüğe girmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağız." ifadesine yer verdi.



