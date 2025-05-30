BSH Türkiye 30 yılını kutluyor

30. yılını kutlayan BSH Türkiye, üretimden ihracata, Ar-Ge’den sürdürülebilirliğe kadar birçok alandaki faaliyetleriyle ülke ekonomisine 45 milyar ABD doları katkı sağladı.

100 milyondan fazla ürün üretimi ve yaklaşık 60 bin kişilik istihdam etkisiyle BSH Türkiye’deki faaliyetlerinin 30. yılını kutluyor.

Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla faaliyet gösteren BSH Türkiye, 5 fabrikası, gelişmiş lojistik ve servis ağı, 3.500’ün üzerinde satış noktası ve Türkiye’nin ilk sertifikalı Ar-Ge merkezi ile faaliyetlerini sürdürüyor.

30 yılda 100 milyondan fazla üretime imza atan BSH Türkiye, bugün 150’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek küresel ölçekte temsiliyet sağlıyor. Şirket aynı zamanda 130 ülke ve 4,6 milyar insanın bulunduğu Gelişen Pazarlar Bölgesi’nin yönetim merkezi olarak önemli bir sorumluluk üstleniyor.

“Türkiye, küresel stratejilerde etkin bir rol üstleniyor”

BSH CEO’su Dr. Matthias Metz, Türkiye’nin BSH için taşıdığı stratejik öneme ve gelecek vizyonundaki yerine dikkat çekti. Türkiye'nin küresel stratejilerde etkin bir rol üstlendiğini vurgulayan Metz, şu değerlendirmelerde bulundu: “Dünya genelinde 39 fabrikamız ve 50'den fazla ülkedeki varlığımızla, özellikle Türkiye’nin BSH için güçlü bir zemin oluşturduğu dinamik Gelişen Pazarlar Bölgemizde, büyümeye devam ediyoruz. Türkiye’deki ekiplerimiz yalnızca Türkiye ve çevre pazarlarda değil, tüm BSH Grubu genelinde ilerlemeye yön veriyor. Bu nedenle Türkiye, bizim için hâlâ kilit bir odak ve küresel başarımızın ayrılmaz bir parçası.” Metz sözlerine şöyle devam etti: “Bu başarının merkezinde Tüketici Mutluluğu ve Müşteri Başarısı olarak adlandırdığımız tüketicileri memnun etmek ve iş ortaklarımızı desteklemek misyonumuz bulunuyor. Bu taahhüt dünyanın dört bir tarafında tek takım olarak hareket etmemizi sağlıyor.”

Bölgenin kalbi Türkiye’de atıyor

30 yıllık dönemde BSH Türkiye’nin sadece bir üretim üssü olmanın çok ötesine geçtiğini belirten BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın, şirketin Ar-Ge’den dijital dönüşüme, istihdamdan ekonomik katkıya kadar pek çok alanda iz bıraktığını ifade etti.

30 yıllık süreçte yapılan doğrudan yatırım miktarının 1,8 milyar ABD doları olduğunu kaydeden Sığın, şunları söyledi: “BSH Türkiye’nin yatırım çarpanı 6,6 kat olarak gerçekleşirken bu oran, yaptığımız her 1 ABD doları tutarındaki yatırımın, ülke genelinde 6,6 ABD doları tutarında yeni sabit sermaye oluşumunu tetiklediğini gösteriyor.”

Sığın BSH Türkiye’nin ihracat etkisiyle de uluslararası bir oyuncu olduğuna dikkat çekti. “30 yılda doğrudan ihracatımız 16,9 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu rakamlar, Türkiye’nin dış ticaret dengesine olan katkımızı ve BSH Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu açıkça ortaya koyuyor” diyen Sığın, BSH Türkiye’nin tüm ekosistemi için de bir “ihracat okuluna” dönüştüğünü ifade etti.

Son olarak Türkiye’nin aynı zamanda Gelişen Pazarlar Bölgesi’ne de öncülük ettiğini vurgulayan Sığın, “Bu da demek oluyor ki, burada attığımız her adım yalnızca Türkiye’ye değil, çok daha geniş bir coğrafyaya yön veriyor” dedi.

BSH Türkiye’nin Rakamlarla 30 Yıllık Etkisi

BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül, BSH Türkiye’nin 30 yılda bıraktığı izi rakamlarla paylaştı. Toplam ekonomik katkının 45 milyar ABD dolarına ulaştığını kaydeden Şengül, şirketin ortaya koyduğu her bir 1 ABD dolarının ekonomide 4,3 ABD doları kadar ekonomik hacim etkisi yarattığını dile getirdi. Şengül, diğer taraftan BSH Türkiye’nin 30 yıllık süreçte genel istihdam çarpanı ortalamasının 6,6 olarak gerçekleştiğine işaret etti ve şunları söyledi: “Doğrudan ve dolaylı etkiler dahil, BSH kaynaklı toplam istihdam, Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin kişilik geniş bir ekonomik iz oluşturuyor. Oluşturduğumuz bu çok katmanlı istihdam ekosistemi ile 30 yılı geride bırakmanın gururunu taşıyoruz.”

Şirketin inovasyona verdiği önemin altını çizen Şengül, Türkiye’nin ilk sertifikalı Ar-Ge merkezlerinden birine sahip olduklarını hatırlatarak, bugün 460’ın üzerinde Ar-Ge çalışanıyla hem yerel hem de global pazarlara yön veren teknolojiler geliştirdiklerini söyledi.

Şengül ayrıca, şirketin yalnızca ekonomik değil, sosyal ve çevresel açılardan da uzun vadeli ve kalıcı etkiler yarattığını da şöyle vurguladı: “2020 yılından bu yana Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında karbon nötr durumdayız. Bununla birlikte Çerkezköy yerleşkemizde 2019–2024 döneminde 39.299 MWh enerji tasarrufu sağladık. Ayrıca, 2018–2024 yılları arasında 143.574 metreküp su tasarrufu elde ettik. 2002 yılından bu yana ise 24.123 fidan dikimi gerçekleştirdik.”

Eğitim, Eşitlik ve Toplumsal Fayda Odaklı Yaklaşım

BSH Türkiye, ekonomik büyümenin yanı sıra toplumsal kalkınmayı da önceliklendiriyor. Kadınların iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen WePower programı, bugüne kadar 27 bin kadın adaya ulaştı ve 220 kadın öğrenciye profesyonel deneyim kazandırdı.

Teknik lise öğrencilerine yönelik geliştirilen Teknik Okullarla Stratejik İş birliği (TOSİ) Projesi kapsamında 7 şehirde 10 teknik liseye 18 modern laboratuvar kazandırıldı, yüzlerce öğrenciye staj imkânı sağlandı. Eğitimde fırsat eşitliği sunan “Geleceği Kodlayanlar” projesiyle ise 7 bin öğrenci ve öğretmene bire bir eğitim verilirken, 800 binden fazla kişiye dijital içeriklerle ulaşıldı.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu ile 600’den fazla temsille 200 binden fazla çocuğa sürdürülebilirlik bilinci kazandırılırken; Bir Hayalin İzinde projesi ile 90 genç kadına sanat eğitimi desteği sunuldu.

30 yılda sadece üretim ve ihracatta değil, aynı zamanda teknoloji, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda alanlarında da güçlü bir etki yaratan BSH Türkiye, Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna çok yönlü katkı sağlamaya devam ediyor. BSH Türkiye, önümüzdeki dönemde de inovasyon, yetenek ve sürdürülebilir büyüme ekseninde Türkiye’yi küresel arenada başarıyla temsil etmeyi sürdürecek.