BSH Türkiye Ceo'su Alper Şengül: 500 milyon Euro yatırım yapacağız

Geçen yıl başında Afrika’dan dönerek BSH Türkiye’nin başına geçen Alper Şengül’le zor yılda devraldığı liderliği, pazardaki hedeflerini ve yeni yatırım planlarını konuştuk...

30.04.2025 16:47:070
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BSH Türkiye Ceo'su Alper Şengül: 500 milyon Euro yatırım yapacağız

Ayçe Tarcan Aksakal / Capital Mart 2025 sayısından

BSH Türkiye, zorlu piyasa koşullarına rağmen yatırımlarına devam ediyor. BSH Türkiye CEO’su ALPER ŞENGÜL, Türkiye’nin globaldeki en başarılı operasyonlardan olduğunu belirterek “5 yılda Türkiye’ye 500 milyon Euro daha yatırım yapacağız” diyor. 

Zor geçen 2024’te pazar paylarını artırarak akıllı beyaz eşya pazarında pazar liderliğini koruduklarını söyleyen Şengül, bu yıl hızlı büyüyen kurutucu ve derin dondurucu pazarında penetrasyonlarını artıracaklarını ifade ediyor. Şengül, “Küçük ev aletleri pazarına da penetre olmaya devam edeceğiz” diyor.

Bundan 25 yıl önce stajyer olarak işe başladığı BSH Türkiye’de geçen yıl CEO koltuğuna oturan Alper Şengül ile yaptığımız röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

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