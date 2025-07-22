Bu adada dünyaca ünlü müzeler yürüme mesafesinde

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Saadiyat Kültür Bölgesi, dünyanın önde gelen sanat ve kültür merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Louvre ve Guggenheim'ı aynı günde ziyaret etmek istiyorsanız, uluslararası sınırları geçmeniz gerekiyor. Ancak Abu Dabi'nin Saadiyat Adası'nda uzun zamandır beklenen kültür bölgesinin yıl sonuna kadar tamamlanmasıyla, ikisi arasında yürüyerek gidip gelebileceksiniz.

CNN'de yer alan habere göre; yeni sanat bölgesi, dünyaca ünlü Louvre ve Guggenheim müzelerinin uluslararası şubelerinin yanı sıra, teamLab'den sürükleyici bir dijital sanat alanı ve bir doğa tarihi müzesi de dahil olmak üzere diğer kurumlara ev sahipliği yapacak.

"Burayı özel kılan şey hepsinin birbirine yakın olması"

Abu Dabi Kültür ve Turizm Bakanlığı Başkanı Mohamed Khalifa Al Mubarak, "Dünyanın birçok yerinde harika kültürel kurumlar var; birçoğu bun adadakilerden çok daha eski. Ama bence burayı özel kılan şey hepsinin birbirine yakın olması” diyor.

Al Mubarak bu projenin, ziyaretçilerin müzeler ve kültürel alanlar arasında yürüyerek dolaşmasını sağlamak için doğa temelli gölgelendirme tekniklerini uygulayan bir "havalı patikalar" ağı pilot uygulaması olduğunu söylüyor.

Milyarlarca dolarlık müze kompleksi, türünün dünyadaki en büyük kültürel yatırımlarından biri ve Jean Nouvel, Frank Gehry ve Norman Foster gibi "yıldız mimarlar" tarafından tasarlanan kompleksin, sanat eserleri kadar ilgi çekici olması bekleniyor.