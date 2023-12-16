Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,01, altının gram satış fiyatı yüzde 1,44, avro/TL yüzde 1,82 dolar/TL yüzde 0,24 değer kazandı.

16.12.2023 09:45:290
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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 7.529,31 ve en yüksek 7.998,42 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,01 değer kazanarak 7.993,85 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,44 artışla 1.900 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,50 kazançla 12.770 liraya yükseldi

Geçen hafta sonu 3080 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3126 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,24 değer kazancıyla 29,0460 liraya, avro ise yüzde 1,82 kazançla 31,7110 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,04 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,15 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,68 ile "Fon Sepeti" fonları oldu.

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