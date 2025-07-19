Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın, dolar, Euro ve BES kazandırdı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,62 oranında değer kazanarak 4.357 liraya çıktı. Aynı orandaki yükselişle cumhuriyet altınının satış fiyatı da 29.439 liraya ulaştı. Çeyrek altın da yüzde 0,62'lik artışla 7.252 liradan 7.297 liraya yükseldi.

DOLAR VE EURO’DA KADEMELİ ARTIŞ

Döviz piyasasında da hafif yükselişler dikkat çekti. ABD doları haftayı yüzde 0,51 primle 40,3810 TL seviyesinden kapattı. Euro ise yüzde 0,20 artışla 47,1530 TL oldu.

FON PİYASASINDA KAZANDIRANLAR

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,89, emeklilik fonları ise yüzde 0,53 oranında değer kazandı. Fon kategorileri içinde en yüksek getiriyi sağlayan grup, yüzde 1,03 ile "fon sepeti fonları" oldu.