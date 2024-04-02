Bu hafta temettü dağıtacak 9 şirket...

Bu hafta hangi şirketler temettü verecek? Bu hafta temettü vermesi kesinleşen 9 şirket şöyle...

Borsada 2023 yılı karından kar payı vermeye hazırlanan şirketlerden bir kısmı daha önce genel kurullarına sunulan temettü tekliflerini duyurmuştu. Genel kurulda bu hafta içinde kar payı dağıtma kararı onaylanan şirketler şöyle:

1- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)

Garanti Bankası pay başına net 2,8070910 TL temettü ödemesi yapacak. Ödeme tarihi 2 Nisan 2024 (Bugün). Banka, hak kullanım tarihinin 29 Mart 2024 olduğunu duyurmuştu.

2- Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK)

3 Nisan'da hesaplara yansıyacak şekilde pay başına brüt 62,9578969 TL, net 56,6621072 TL temettü ödemesi yapılacak. Kar Payı Hak Kullanım Tarihi 1 Nisan 2024.

3- Türkiye İş Bankası A.Ş.

KAP'a yapılan bildirime göre İş Bankası C grubu hisseler için; hisse başına net 0,2601523 nakit temettü dağıtılacak. İş Bankası; A grubu hisseler için net 6,1643880; B grubu hisseler için net 0,4809146 ve ISKUR için net 3,4841459 T temettü ödemesi yapacak. Kar payı hak kullanım tarihi 1 Nisan. Ödeme tarihi 3 Nisan.

4- Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)

5 Nisan 2024'te hesaplara geçecek şekilde pay başına net 4,5000000 TL temettü ödemesi yapılacak. Nakit Kar Payı hak kullanım tarihi 3 Nisan 2024.

5- Tüpraş (TUPRS)

Tüpraş pay başına brüt 10,3799282 TL, net 9,3419353 TL kar payı ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan ve ödeme tarihi 5 Nisan 2024 olarak açıklandı.

6- Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR)

5 Nisan 2024'te hesaplara geçecek şekilde pay başına net 5,4000000 TL temettü ödemesi yapacak. Kar payı hak kullanım tarihi ise 3 Nisan 2024.

7- Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

5 Nisan'da hesaplara yansıyacak şekilde pay başına net 1,0868762 temettü ödemesi yapılacak. Kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan 2024.

8- Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)

8 Nisan 2024'te hesaplara geçecek şekilde pay başına net 18 TL temettü ödemesi yapılacak. Kar payı hak kullanım tarihi ise 4 Nisan 2024.

9- Aygaz

Aygaz pay başına brüt 6,8500000 TL, net 6,1650000TL kar payı ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 4 Nisan ve ödeme tarihi 8 Nisan 2024 olarak açıklandı.