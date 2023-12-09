Bu hafta yatırım araçları performansı: Altın, borsa, döviz ne yaptı?

Bu hafta ABD doları yüzde 0,21 değer kazancıyla 28,9770 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,88 kayıpla 31,1440 liraya geriledi.

9.12.2023 09:14:200
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Bu hafta yatırım araçları performansı: Altın, borsa, döviz ne yaptı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,40, altının gram satış fiyatı yüzde 1,27, avro/TL yüzde 0,88 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,21 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.747,49 ve en yüksek 8.120,50 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,40 değer kaybederek 7.913,76 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,27 azalışla 1.873 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,38 kayıpla 12.581 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 3.127 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3080 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,21 değer kazancıyla 28,9770 liraya çıkarken, euro ise yüzde 0,88 kayıpla 31,1440 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,27 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,59 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,99 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.


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