Bu hafta yatırım araçları performansı: Borsa, döviz, altın ne yaptı?

Bu hafta ABD doları yüzde 0,43 değer kaybederek 32,4470 liraya, avro yüzde 0,35 azalışla 34,7330 liraya geriledi.

27.04.2024 09:54:470
Paylaş Tweet Paylaş
Bu hafta yatırım araçları performansı: Borsa, döviz, altın ne yaptı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,29 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 2,64, dolar/TL yüzde 0,43, avro/TL yüzde 0,35 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.645,02 ve en yüksek 9.956,11 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,29 değer kazanarak 9.915,62 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,64 azalışla 2 bin 436 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 5,14 azalarak 16 bin 364 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 4 bin 343 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 4 bin 110 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,43 değer kaybederek 32,4470 liraya, avro yüzde 0,35 azalışla 34,7330 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,88 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,28 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,64 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital 2024 Nisan başlıkları

Capital 2024 Nisan başlıkları

Capital 2024 Mart başlıkları

Capital 2024 Mart başlıkları

Capital 2024 Şubat sayısı başlıkları...

Capital 2024 Şubat sayısı başlıkları...

YUNT ilk sergisi “Şehir Nerede?” ile Sultanbeyli’de

YUNT ilk sergisi “Şehir Nerede?” ile Sultanbeyli’de

Capital 2024 Ocak başlıkları

Capital 2024 Ocak başlıkları

Ekonomi gazetecileri "İklim ve Ekonomi Zirvesi'nde buluştu

Ekonomi gazetecileri "İklim ve Ekonomi Zirvesi'nde buluştu

Yorum Yaz